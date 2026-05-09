"Аль-Хиляль" завоевал Кубок Короля Саудовской Аравии

Завершился финальный матч Кубка Короля Саудовской Аравии, в котором "Аль-Хиляль" встречался с "Аль-Холудом".

Как сообщает İdman.Biz, команда из Эр-Рияда одержала победу со счетом 2:1 и стала обладателем трофея.

Матч прошел на стадионе "Кинг Абдулла Спортс Сити" в Джидде. Счет уже на четвертой минуте открыл Рамиро Энрике, выведя "Аль-Холуд" вперед.

Однако еще до перерыва "Аль-Хиляль" сумел переломить ход встречи. На 42-й минуте Нассер Аль-Давсари восстановил равновесие, а в компенсированное к первому тайму время победный мяч забил Тео Эрнандес.

На пути к финалу "Аль-Хиляль" обыграл "Аль-Адалу" (1:0), "Аль-Охдуд" (1:0), "Аль-Фатех" (4:1), а в полуфинале прошел "Аль-Ахли" в серии пенальти - 4:2 после ничьей 1:1.