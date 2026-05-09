Серия А: "Торино" одержал волевую победу над "Сассуоло"

Футбольный клуб "Торино" обыграл "Сассуоло" в матче 36-го тура чемпионата Италии.

Как сообщает İdman.Biz, встреча завершилась победой туринцев со счетом 2:1.

Первый тайм прошел без забитых мячей. После перерыва счет открыли гости - на 52-й минуте отличился Кристиан Торстведт после передачи Луки Липани.

На 66-й минуте "Торино" сумел восстановить равновесие благодаря голу Джованни Симеоне, которому ассистировал Энсо Эбосс.

Победный мяч хозяева забили на 71-й минуте. Автором гола стал Маркус Педерсен.

После этой победы "Торино" набрал 44 очка и поднялся на 12-е место в турнирной таблице Серии А. У "Сассуоло" 49 очков и десятая позиция.