Серия А: "Торино" одержал волевую победу над "Сассуоло"

Футбольный клуб "Торино" обыграл "Сассуоло" в матче 36-го тура чемпионата Италии.
Как сообщает İdman.Biz, встреча завершилась победой туринцев со счетом 2:1.
Первый тайм прошел без забитых мячей. После перерыва счет открыли гости - на 52-й минуте отличился Кристиан Торстведт после передачи Луки Липани.
На 66-й минуте "Торино" сумел восстановить равновесие благодаря голу Джованни Симеоне, которому ассистировал Энсо Эбосс.
Победный мяч хозяева забили на 71-й минуте. Автором гола стал Маркус Педерсен.
После этой победы "Торино" набрал 44 очка и поднялся на 12-е место в турнирной таблице Серии А. У "Сассуоло" 49 очков и десятая позиция.