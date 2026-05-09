"Фрозиноне" вернулся в Серию А

Футбольный клуб "Фрозиноне" завоевал путевку в Серию А по итогам сезона в итальянской Серии Б.

Как сообщает İdman.Biz, команда разгромила "Мантову" со счетом 5:0 и гарантировала себе второе место в чемпионате.

Начало победе было положено еще в первом тайме. После вмешательства VAR арбитр назначил пенальти, который игроки "Фрозиноне" успешно реализовали. Вскоре команда увеличила преимущество благодаря автоголу соперника.

После перерыва "Фрозиноне" продолжил доминировать на поле и забил еще три мяча.

По итогам сезона команда набрала 81 очко и заняла второе место, уступив чемпиону Серии Б "Венеции" всего один балл.

Для "Фрозиноне" это будет четвертый сезон в Серии А. Последний раз клуб выступал в элите итальянского футбола в сезоне-2023/24.