Гвардиола в 13-й раз признан лучшим тренером месяца в АПЛ

8 Мая 2026 23:05
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признан лучшим тренером английской Премьер-лиги по итогам апреля.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на официальный сайт АПЛ, испанский специалист получил эту награду уже в 13-й раз в своей карьере.

В апреле "Манчестер Сити" одержал в чемпионате Англии три победы, обыграв "Челси" (3:0), "Арсенал" (2:1) и "Бернли" (1:0). Также команда сыграла вничью с "Эвертоном" - 3:3.

После 34 туров "горожане" занимают второе место в турнирной таблице Премьер-лиги, набрав 71 очко. Лидирует "Арсенал", у которого 76 очков после 35 матчей.

