У Моуринью появился реальный шанс вернуться в "Реал"

8 Мая 2026 21:29
Переговоры между мадридским "Реалом" и Жозе Моуринью продолжаются.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Athletic, руководство испанского гранда рассматривает возможность возвращения португальского специалиста на пост главного тренера команды.

По информации источника, "Реал" изучал и другие кандидатуры, включая Маурисио Почеттино, Юргена Клоппа, Массимилиано Аллегри и Дидье Дешама, однако ни один из них не вызвал у клуба такого интереса, как Моуринью.

"Переговоры продолжаются, агент Жорже Мендеш работает от имени Жозе Моуринью. Изначальная позиция 63-летнего тренера уже обозначена, и пока Флорентино Перес обдумывает свое решение", - отмечается в публикации.

Также сообщается, что в контракте Моуринью с "Бенфикой" прописана опция выкупа примерно за 3 миллиона евро. Этот пункт может быть активирован в течение 10 дней после завершения сезона.

Напомним, Жозе Моуринью уже работал в "Реале" с 2010 по 2013 год. Под его руководством мадридский клуб выиграл чемпионат Испании, Кубок страны и Суперкубок Испании.

