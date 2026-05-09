"Интер" отказался от защитника "Реала"

9 Мая 2026 03:10
Защитник мадридского "Реала" Давид Алаба не перейдет в миланский "Интер".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на журналиста Фабрицио Романо, представители австрийского футболиста предложили его услуги итальянскому клубу, однако "нерадзурри" ответили отказом.

По информации источника, "Интер" действительно ищет усиление в центр обороны, но рассматривает другие кандидатуры.

Ранее также сообщалось, что Алабу предлагали туринскому "Ювентусу".

33-летний защитник покинет "Реал" после завершения сезона в статусе свободного агента. В последние годы футболист регулярно сталкивается с травмами. В нынешнем сезоне он провел лишь 14 матчей во всех турнирах.

