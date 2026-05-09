9 Мая 2026
RU

Экс-форвард "Наполи" отправился в путешествие по Австралии на автодоме

Мировой футбол
Новости
9 Мая 2026 07:09
28
Экс-форвард "Наполи" отправился в путешествие по Австралии на автодоме

Бывший нападающий "Наполи" и сборной Бельгии Дрис Мертенс необычно проводит свободное время после завершения карьеры.

Как сообщает İdman.Biz, экс-футболист отправился вместе с семьей в путешествие по Австралии на доме на колесах.

"Я всегда мечтал путешествовать в автодоме. Мне очень повезло, что я могу сделать это вместе со своей семьей в Австралии", - написал Мертенс в социальных сетях.

Футболист опубликовал фото и видео из поездки, на которых разводит костер, управляет автодомом, отдыхает на пляже и купается в океане. Также семья Мертенса встретила кенгуру на берегу океана.

Напомним, бельгиец выступал за "Наполи" с 2013 по 2022 год. Последним клубом в его карьере стал "Галатасарай". Завершил карьеру Мертенс в прошлом году.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

В "Реале" рассказали Моуринью подробности драки игроков
08:24
Мировой футбол

В "Реале" рассказали Моуринью подробности драки игроков

В клубе считают португальца идеальным кандидатом для наведения порядка в раздевалке

"Ливерпуль" может подписать вратаря "ПСЖ"
06:16
Мировой футбол

"Ливерпуль" может подписать вратаря "ПСЖ"

Люка Шевалье рассматривается как возможная замена Алисону
Месси признался, футболки каких легенд "Реала" хотел получить
05:13
Мировой футбол

Месси признался, футболки каких легенд "Реала" хотел получить

Аргентинец назвал Роберто Карлоса, Бекхэма и Роналдо

"Интер" отказался от защитника "Реала"
03:10
Мировой футбол

"Интер" отказался от защитника "Реала"

Миланский клуб не заинтересовался Давидом Алабой

Арне Слот: "Матчи между "Ливерпулем" и "Челси" всегда получаются сложными"
02:00
Мировой футбол

Арне Слот: "Матчи между "Ливерпулем" и "Челси" всегда получаются сложными"

Главный тренер мерсисайдцев оценил изменения в лондонской команде перед игрой АПЛ
Левандовскому предложили контракт на 15 миллионов евро в год
01:45
Мировой футбол

Левандовскому предложили контракт на 15 миллионов евро в год

Форвардом "Барселоны" интересуется клуб MLS

Самое читаемое

İTV выступило с заявлением по поводу трансляции матча "Бавария" - "ПСЖ"
7 Мая 00:15
Футбол

İTV выступило с заявлением по поводу трансляции матча "Бавария" - "ПСЖ"

Телеканал объяснил ситуацию с показом полуфинала Лиги чемпионов

Назван лучший игрок матча "Бавария" - "ПСЖ"
7 Мая 01:37
Мировой футбол

Назван лучший игрок матча "Бавария" - "ПСЖ"

Защитник парижан получил награду от УЕФА после выхода в финал ЛЧ

Где и когда пройдет финал Лиги чемпионов-2026
7 Мая 01:20
Мировой футбол

Где и когда пройдет финал Лиги чемпионов-2026

"ПСЖ" и "Арсенал" сыграют за главный трофей Европы в Будапеште

Вальверде заявил, что Тчуамени не бил его во время конфликта - ОБНОВЛЕНО
8 Мая 02:02
Мировой футбол

Вальверде заявил, что Тчуамени не бил его во время конфликта - ОБНОВЛЕНО

Бил или не бил, вот в чем вопрос