Экс-форвард "Наполи" отправился в путешествие по Австралии на автодоме

Бывший нападающий "Наполи" и сборной Бельгии Дрис Мертенс необычно проводит свободное время после завершения карьеры.

Как сообщает İdman.Biz, экс-футболист отправился вместе с семьей в путешествие по Австралии на доме на колесах.

"Я всегда мечтал путешествовать в автодоме. Мне очень повезло, что я могу сделать это вместе со своей семьей в Австралии", - написал Мертенс в социальных сетях.

Футболист опубликовал фото и видео из поездки, на которых разводит костер, управляет автодомом, отдыхает на пляже и купается в океане. Также семья Мертенса встретила кенгуру на берегу океана.

Напомним, бельгиец выступал за "Наполи" с 2013 по 2022 год. Последним клубом в его карьере стал "Галатасарай". Завершил карьеру Мертенс в прошлом году.