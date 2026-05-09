9 Мая 2026 05:13
Месси признался, футболки каких легенд "Реала" хотел получить

Бывший нападающий "Барселоны" Лионель Месси рассказал, с кем из футболистов ему хотелось обменяться футболками во время карьеры.

Как сообщает İdman.Biz, аргентинец признался, что сожалеет о том, что не сделал этого с рядом легендарных игроков.

"Я очень сожалею, что не обменялся футболками со многими товарищами по команде, такими как Роналдиньо, Хави, Иньеста. А еще с такими соперниками, как Роберто Карлос, Дэвид Бекхэм и Роналдо Назарио. Я бы с удовольствием попросил у них футболки в свое время", - заявил Месси в интервью журналисту Полло Альваресу.

Отметим, что Роберто Карлос, Дэвид Бекхэм и Роналдо Назарио в разные годы выступали за мадридский "Реал".

İdman.Biz
