9 Мая 2026 08:24
В "Реале" рассказали Моуринью подробности драки игроков

Представители мадридского "Реала" проинформировали главного тренера "Бенфики" Жозе Моуринью о деталях конфликта между Орельеном Тчуамени и Федерико Вальверде.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на AS, в ходе драки уругвайский полузащитник получил черепно-мозговую травму.

По информации источника, собеседник Моуринью не оправдывал Тчуамени, однако большую часть ответственности за произошедшее возложил на Вальверде.

Также было отмечено, что конфликт продемонстрировал нехватку опыта у главного тренера "Реала" Альваро Арбелоа, который не сумел вовремя остановить взаимные обвинения футболистов на поле и предотвратить развитие ситуации.

Как подчеркивает AS, сам факт того, что руководство клуба обсуждает внутренние проблемы команды с Моуринью, может свидетельствовать о серьезном интересе "Реала" к возвращению португальского специалиста.

В мадридском клубе считают Моуринью лучшим вариантом для проведения необходимых изменений внутри команды и раздевалки.

