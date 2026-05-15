Раздевалка "Челси" за Алонсо: игроки поддержали кандидатуру испанца

Игроки "Челси" выразили поддержку назначению Хаби Алонсо на пост главного тренера. Переговоры между лондонским клубом и представителями специалиста продвигаются в позитивном ключе. Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Guardian, команда считает бывшего тренера "Реала" и "Байера" идеальным кандидатом для возвращения клуба на победный путь.

Игроки лондонского клуба уверены, что новый тренер должен обладать неоспоримым авторитетом в раздевалке. Благодаря блестящей игровой карьере и успешным тренерским достижениям Алонсо соответствует этому критерию.

Хотя официальное соглашение пока не достигнуто, Алонсо находится на первом месте в шорт-листе совета директоров "Челси", в который также входят Андони Ираола, Марку Силва и Оливер Гласнер. Ожидается, что процесс назначения ускорится после финала Кубка Англии. Алонсо, в свою очередь, хочет получить определенные гарантии, включая право голоса в трансферной политике. Клуб, похоже, готов пойти ему навстречу, признавая его высокий статус.

Следует отметить, что с момента ухода из "Реала" в январе 2026 года испанец оставался без клуба.