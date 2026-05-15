15 Мая 2026
RU

Мадридский "Атлетико" оштрафовали на 15 тыс. евро за инцидент с туалетной бумагой

Мировой футбол
Новости
15 Мая 2026 02:10
17
Мадридский "Атлетико" оштрафовали на 15 тыс. евро за инцидент с туалетной бумагой

Контрольно-этический и дисциплинарный орган УЕФА наложил штраф на мадридский "Атлетико" в размере € 15 тыс. из-за инцидента, произошедшего во время первого матча полуфинала Лиги чемпионов УЕФА с лондонским "Арсеналом" (1:1).

На трибунах стадиона "Метрополитано" болельщики "Атлетико" бросали на поле различные предметы, среди которых оказалась туалетная бумага, сообщает İdman.Biz. УЕФА обратил внимание на этот эпизод, который был охарактеризован как "приветствие" для гостей из Лондона. Дисциплинарный комитет посчитал такие действия опасными, так как они могли представлять угрозу безопасности игроков и судей.

Штраф был вынесен на основании отчета Контрольно-этического и дисциплинарного органа, в котором были зафиксированы нарушения правил конкуренции.

Мадридский клуб уступил по сумме двух встреч лондонскому "Арсеналу" и выбыл из турнира.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Иран может пропустить ЧМ-2026 из-за визовых проблем - СМИ
01:50
Мировой футбол

Иран может пропустить ЧМ-2026 из-за визовых проблем - СМИ

Ситуация усугубляется обострением геополитической напряженности на Ближнем Востоке
Ла Лига: "Реал" победил "Овьедо" - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
01:29
Мировой футбол

Ла Лига: "Реал" победил "Овьедо" - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Мбаппе вернулся в состав и сделал голевую передачу
Перес поругался с болельщиками "Реала" из-за баннеров против него на матче с "Овьедо"
01:16
Мировой футбол

Перес поругался с болельщиками "Реала" из-за баннеров против него на матче с "Овьедо"

Ранее Перес объявил о проведении досрочных выборов нового президента клуба
Криштиану Роналду выкупил долю в LiveModeTV ради спортивных трансляций
00:00
Мировой футбол

Криштиану Роналду выкупил долю в LiveModeTV ради спортивных трансляций

Футболист не уточнил, сколько он инвестирует в канал
Флик попросил руководство "Барселоны" оставить Рашфорда - СМИ
14 Мая 23:22
Мировой футбол

Флик попросил руководство "Барселоны" оставить Рашфорда - СМИ

В арендном соглашении 28-летнего футболиста есть пункт о выкупе спортивных прав за 30 миллионов евро
"Барселона" связалась с представителями Жоао Педро
14 Мая 22:28
Мировой футбол

"Барселона" связалась с представителями Жоао Педро

Потенциальный трансфер может обойтись в € 70 млн

Самое читаемое

"Аль-Наср" упустил возможность выиграть Про-Лигу в матче с "Аль-Хилялем"
13 Мая 00:04
Мировой футбол

"Аль-Наср" упустил возможность выиграть Про-Лигу в матче с "Аль-Хилялем" - ВИДЕО

До окончания сезона осталось провести две встречи
Роналду против Бензема: дерби за чемпионство в Саудовской Аравии – ОБЗОР İDMAN.BİZ
12 Мая 14:05
Мировой футбол

Роналду против Бензема: дерби за чемпионство в Саудовской Аравии – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Звезды португальского и французского футбола в девятый раз сыграют друг против друга

Серхио Рамос стал владельцем "Севильи"
12 Мая 18:42
Мировой футбол

Серхио Рамос стал владельцем "Севильи"

Сделка по покупке клуба оценивается в 450 млн евро

ФУТБОЛЬНАЯ АФИША: "Аль-Наср" и "Аль-Хиляль" сыграют за чемпионство
12 Мая 10:22
Мировой футбол

ФУТБОЛЬНАЯ АФИША: "Аль-Наср" и "Аль-Хиляль" сыграют за чемпионство

Роналду поборется за титул в Эр-Рияде