Криштиану Роналду выкупил долю в LiveModeTV ради спортивных трансляций

15 Мая 2026 00:00
Известный португальский футболист Криштиану Роналду приобрел долю в международном стриминговом канале LiveModeTV. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на Bloomberg.

"Наша миссия — сделать спорт доступным для всех. Цель — расширить охват и вовлеченность за счет трансляций на YouTube и контента, распространяемого в соцсетях", — отметил футболист.

LiveModeTV — это международное подразделение компании LiveMode. Не так давно LiveModeTV запустил вещание на родине Роналду — в Португалии.

Футболист не уточнил, сколько он инвестирует в канал, однако заявил о "значительной доле".

