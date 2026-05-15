Криштиану Роналду выкупил долю в LiveModeTV ради спортивных трансляций

Известный португальский футболист Криштиану Роналду приобрел долю в международном стриминговом канале LiveModeTV. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на Bloomberg.

"Наша миссия — сделать спорт доступным для всех. Цель — расширить охват и вовлеченность за счет трансляций на YouTube и контента, распространяемого в соцсетях", — отметил футболист.

LiveModeTV — это международное подразделение компании LiveMode. Не так давно LiveModeTV запустил вещание на родине Роналду — в Португалии.

Футболист не уточнил, сколько он инвестирует в канал, однако заявил о "значительной доле".