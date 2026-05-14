"Барселона" связалась с представителями Жоао Педро

14 Мая 2026 22:28
"Барселона" сосредоточилась на варианте с покупкой нападающего "Челси" Жоао Педро ввиду трудностей с осуществлением трансфера форварда мадридского "Атлетико" Хулиана Альвареса. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на Mundo Deportivo.

По информации источника, "сине-гранатовые" связались с представителями и агентством бразильского футболиста. Потенциальный трансфер может обойтись "Барселоне" в € 70 млн, что дешевле по сравнению с переходом Альвареса. Каталонский клуб активизирует попытки приобрести Педро, если "Челси" не сможет квалифицироваться в еврокубки.

В нынешнем сезоне форвард «Челси» принял участие в 48 матчах во всех турнирах, в которых отметился 20 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2033 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.

