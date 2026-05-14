В АПЛ назвали номинантов на приз лучшему молодому игроку сезона

Английская Премьер-лига в своем аккаунте в социальных сетях опубликовала список номинантов на награду лучшему молодому игроку по итогам сезона-2025/2026, сообщает İdman.Biz.
Номинанты на приз лучшему молодому игроку по итогам сезона-2025/2026 английской Премьер-лиги:
Райан Шерки ("Манчестер Сити");
Матеуш Фернандеш ("Вест Хэм");
Льюис Холл ("Ньюкасл");
Микаель Кайоде ("Брентфорд");
Эли Крупи ("Борнмут");
Кобби Майну ("Манчестер Юнайтед");
Нико О'Райли ("Манчестер Сити");
Алекс Скотт ("Борнмут").
Турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет "Арсенал". Команда набрала 79 очков за 36 матчей. На втором месте находится "Манчестер Сити" (77), на третьем — "Манчестер Юнайтед" (65).