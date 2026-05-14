В АПЛ назвали номинантов на приз лучшему молодому игроку сезона

Английская Премьер-лига в своем аккаунте в социальных сетях опубликовала список номинантов на награду лучшему молодому игроку по итогам сезона-2025/2026, сообщает İdman.Biz.

Номинанты на приз лучшему молодому игроку по итогам сезона-2025/2026 английской Премьер-лиги:

Райан Шерки ("Манчестер Сити");

Матеуш Фернандеш ("Вест Хэм");

Льюис Холл ("Ньюкасл");

Микаель Кайоде ("Брентфорд");

Эли Крупи ("Борнмут");

Кобби Майну ("Манчестер Юнайтед");

Нико О'Райли ("Манчестер Сити");

Алекс Скотт ("Борнмут").

Турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет "Арсенал". Команда набрала 79 очков за 36 матчей. На втором месте находится "Манчестер Сити" (77), на третьем — "Манчестер Юнайтед" (65).