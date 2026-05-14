14 Мая 2026
RU

В АПЛ назвали номинантов на приз лучшему молодому игроку сезона

Мировой футбол
Новости
14 Мая 2026 21:34
15
В АПЛ назвали номинантов на приз лучшему молодому игроку сезона

Английская Премьер-лига в своем аккаунте в социальных сетях опубликовала список номинантов на награду лучшему молодому игроку по итогам сезона-2025/2026, сообщает İdman.Biz.

Номинанты на приз лучшему молодому игроку по итогам сезона-2025/2026 английской Премьер-лиги:

Райан Шерки ("Манчестер Сити");
Матеуш Фернандеш ("Вест Хэм");
Льюис Холл ("Ньюкасл");
Микаель Кайоде ("Брентфорд");
Эли Крупи ("Борнмут");
Кобби Майну ("Манчестер Юнайтед");
Нико О'Райли ("Манчестер Сити");
Алекс Скотт ("Борнмут").

Турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет "Арсенал". Команда набрала 79 очков за 36 матчей. На втором месте находится "Манчестер Сити" (77), на третьем — "Манчестер Юнайтед" (65).

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

"Реал" заплатит "Бенфике" € 7 млн в качестве отступных за Моуринью
21:00
Мировой футбол

"Реал" заплатит "Бенфике" € 7 млн в качестве отступных за Моуринью

Данная сумма была согласована между клубом и тренером
В АПЛ объявили номинантов на награду лучшему тренеру
19:56
Мировой футбол

В АПЛ объявили номинантов на награду лучшему тренеру

Среди претендентов - Майкл Кэррик
"Реал" объявил о проведении президентских выборов
19:24
Мировой футбол

"Реал" объявил о проведении президентских выборов

Период выдвижения кандидатов открыт с 14 по 23 мая
Арне Слот прояснил свое будущее в "Ливерпуле"
18:36
Мировой футбол

Арне Слот прояснил свое будущее в "Ливерпуле"

Нидерландский тренер привел команду к чемпионству в Англии в своем первом сезоне

"Галатасарай" готовит мегашоу с Дуа Липой за 15 миллионов
18:21
Мировой футбол

"Галатасарай" готовит мегашоу с Дуа Липой за 15 миллионов

Певица уже дала согласие на участие в мероприятии

Неймар сыграет на ЧМ-2026: Анчелотти принял решение
17:06
Мировой футбол

Неймар сыграет на ЧМ-2026: Анчелотти принял решение

Форвард "Сантоса" вернется в сборную Бразилии спустя почти три года

Самое читаемое

"Аль-Наср" упустил возможность выиграть Про-Лигу в матче с "Аль-Хилялем"
13 Мая 00:04
Мировой футбол

"Аль-Наср" упустил возможность выиграть Про-Лигу в матче с "Аль-Хилялем" - ВИДЕО

До окончания сезона осталось провести две встречи
Роналду против Бензема: дерби за чемпионство в Саудовской Аравии – ОБЗОР İDMAN.BİZ
12 Мая 14:05
Мировой футбол

Роналду против Бензема: дерби за чемпионство в Саудовской Аравии – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Звезды португальского и французского футбола в девятый раз сыграют друг против друга

Роналду обратился к болельщикам перед решающим матчем сезона
12 Мая 00:44
Мировой футбол

Роналду обратился к болельщикам перед решающим матчем сезона

Лидер "Аль-Насра" сделал эмоциональное заявление перед игрой с "Аль-Хилялем"

Серхио Рамос стал владельцем "Севильи"
12 Мая 18:42
Мировой футбол

Серхио Рамос стал владельцем "Севильи"

Сделка по покупке клуба оценивается в 450 млн евро