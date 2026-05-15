Итальянский тренер Карло Анчелотти продлил контракт со сборной Бразилии до чемпионата мира 2030 года.

Как передает İdman.Biz, об этом информирует официальный сайт Бразильской конфедерации футбола (CBF).

"Продолжение работы Анчелотти на посту главного тренера сборной Бразилии - самой успешной команды в истории мирового футбола - отражает не только поддержку работы тренера со стороны CBF, но и доверие, которое он заслужил у команды и бразильских болельщиков с момента своего прихода в конце мая 2025 года", - указано в заявлении CBF.

Под руководством 66-летнего специалиста сборная Бразилии провела 10 матчей, в которых пять раз победила, два раза сыграла вничью и три раза потерпела поражение.