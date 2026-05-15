"Я решаю, кто играет, а кто нет": Альваро Арбелоа ответил Килиану Мбаппе

Главный тренер "Реала" Альваро Арбелоа после победы над "Овьедо" (2:0) в матче чемпионата Испании резко ответил Килиану Мбаппе, который публично пожаловался на свое место в иерархии атаки мадридского клуба.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Reuters, после матча Мбаппе заявил, что был готов выйти в стартовом составе, но тренер якобы считает его четвертым нападающим после Гонсало Гарсии, Винисиуса Жуниора и Франко Мастантуоно. На пресс-конференции Арбелоа опроверг слова француза и отказался сглаживать ситуацию.

"Я не говорил, что он мой четвертый нападающий. Он, наверное, не понял. Как я мог такое сказать? Я не знаю... У меня даже нет четырех нападающих. Но пока я сижу в этом кресле, я решаю, кто играет, а кто нет. И мне плевать, как их зовут. Игрок, которого четыре дня назад даже не было в заявке, не может автоматически выходить в стартовом составе. Это здравый смысл. Мбаппе считает, что должен был выйти в старте? Мне все равно. Я тренер и именно я принимаю решения. Если футболистам нравятся мои решения - отлично. Если нет, они могут ждать следующего тренера", - сказал он.

Конфликт произошел на фоне свиста болельщиков "Реала" в адрес Мбаппе во время матча с "Овьедо". Сам француз после игры также подчеркнул, что не следит за заявлениями Арбелоа.

"Я не смотрю пресс-конференции Арбелоа. У меня дома французское телевидение, а не испанское", - заявил Мбаппе.

В испанских СМИ ситуацию уже называют одним из главных скандалов концовки сезона. Победа над "Овьедо" не сняла напряжение внутри "Реала": тренер демонстративно показывает, что в команде нет неприкасаемых, а Мбаппе публично дает понять, что не согласен со своим нынешним статусом.