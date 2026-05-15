Дидье Дешам - о возможном назначении в Италию: "Ничего не исключаю"

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам ответил на вопрос итальянского журналиста о потенциальном назначении в "Скуадра Адзурра". Ранее 57-летний специалист объявил, что покинет "трехцветных" после чемпионата мира 2026 года.

"Я скоро стану свободен, это всем известно. Я ничего не исключаю. Сейчас это не входит в мои планы. Посмотрим, что будет позже", — приводит слова Дешама İdman.Biz со ссылкой на RMC Sport.

Французский специалист возглавляет национальную команду с лета 2012 года. Под его руководством "трехцветные" выиграли чемпионат мира в 2018 году, а также дошли до финала мирового первенства в 2022 году, где уступили Аргентине.