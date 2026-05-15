15 Мая 2026 09:43
"Я четвертый нападающий": Килиан Мбаппе раскритиковал Альваро Арбелоа

Мбаппе после свиста "Бернабеу" публично раскритиковал Арбелоа

Француз заявил, что тренер считает его лишь четвертым нападающим "Реала"

Французский нападающий Килиан Мбаппе после победы "Реала" над "Овьедо" (2:0) в матче чемпионата Испании публично объяснил, почему остался в запасе, и спровоцировал резкую реакцию главного тренера мадридцев Альваро Арбелоа.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Reuters, болельщики "Реала" встретили француза, вышедшего на поле на 69-й минуте вместо Гонсало Гарсии, свистом. После игры нападающий несколько раз раскритиковал решения тренера в разговоре с журналистами.

"Почему я не вышел в основе? Спросите тренера. Я на 100 процентов здоров и был готов выйти в старте. Но тренер сказал, что я четвертый нападающий в составе после Гонсало, Винисиуса и Мастантуоно. Мне придется очень много работать на тренировках, чтобы быть лучше Гонсало, Мастантуоно и Вини", - заявил Мбаппе.

На этом француз не остановился и намекнул на проблемы внутри команды после ухода Хаби Алонсо.

"У меня были отличные отношения с Хаби. Все это знают. В начале сезона у нас были стиль и структура игры, но потом мы все потеряли во второй половине сезона. Я не буду называть никаких имен. Я думаю только о клубе", - сказал форвард.

Еще один выпад Мбаппе сделал, говоря о критике вокруг своего игрового времени.

"В первой половине сезона люди говорили, что я играю слишком много и мне нужно отдыхать. А теперь они говорят, что я не хочу играть. Так в чем смысл? Пусть уже определятся", - отметил футболист.

Также француз вспомнил поражение "Реала" в Кубке Короля.

"Мне говорили, что нет смысла играть по 90 минут в каждом матче. Потом мы поехали на матч Кубка Короля в Альбасете, я не сыграл, и мы вылетели", - заявил Мбаппе.

Кроме того, нападающий прокомментировал свою поездку в Италию во время восстановления после травмы. Ранее сообщалось, что француз отдыхал там вместе с актрисой Эстер Экспозито, а часть игроков "Реала" и болельщики остались недовольны поведением Мбаппе.

"Клуб дал разрешение, и я был не единственным игроком, который покидал Испанию", - подчеркнул Мбаппе.

Отметим, что 27-летний форвард восстанавливается после травмы подколенного сухожилия, полученной в апреле. В нынешнем сезоне он провел 42 матча во всех турнирах, забил 41 гол и сделал семь результативных передач.

İdman.Biz
