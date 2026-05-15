15 Мая 2026
"МЮ" отказал "Барселоне" в скидке на Рэшфорда

15 Мая 2026 10:41
Будущее Маркуса Рэшфорда в "Барселоне" оказалось под вопросом из-за жесткой позиции "Манчестер Юнайтед" по трансферу футболиста.

Как сообщает İdman.Biz, английский клуб не намерен делать скидку на 28-летнего нападающего и требует выплатить полную сумму выкупа, прописанную в арендном соглашении с каталонцами.

Речь идет о 26 миллионах фунтов стерлингов (59,06 миллиона манатов). "Барселона" пытается снизить цену из-за финансовых проблем, однако в Манчестере уступать не собираются.

По информации британских СМИ, руководство "Манчестер Юнайтед" рассчитывает использовать деньги от продажи Рэшфорда для усиления состава в летнее трансферное окно.

Бывший главный скаут клуба Майк Браун заявил, что нынешняя цена является вполне оправданной.

"26 миллионов фунтов за футболиста уровня Рэшфорда - это очень выгодная цена. "Манчестер Юнайтед" не согласится на меньшую сумму", - отметил Браун.

Он также подчеркнул, что интерес со стороны "ПСЖ", "Ньюкасла" и "Тоттенхэма" усиливает позиции английского клуба на переговорах.

Отметим, что Рэшфорд покинул "Манчестер Юнайтед" прошлым летом после конфликта с тогдашним главным тренером Рубеном Аморимом. При этом назначение Майкла Каррика вновь породило разговоры о возможном возвращении форварда в манчестерский клуб. В футболе вообще удивительно любят делать вид, что люди, публично поссорившиеся полгода назад, внезапно снова станут одной счастливой семьей после смены таблички на двери тренерского кабинета.

