15 Мая 2026
RU

Футболистка из Намибии удивила мир длинными косами - ФОТО

Мировой футбол
Новости
15 Мая 2026 10:56
20
Футболистка из Намибии удивила мир длинными косами - ФОТО

Защитница женского клуба "Онгос Ледис" и сборной Намибии Джулия Усута Рутжиндо оказалась в центре внимания соцсетей из-за своей необычной прически.

Как сообщает İdman.Biz, 26-летняя футболистка играет с очень длинными косами, которые во время матчей прячет под игровую форму, чтобы волосы не мешали ей на поле.

Фотографии Рутжиндо быстро распространились в социальных сетях и вызвали активное обсуждение среди болельщиков. Многие пользователи отметили необычный внешний вид футболистки и оригинальный способ справляться с длинными волосами во время игры.

Отметим, что Джулия Усута Рутжиндо выступает не только за "Онгос Ледис", но и является игроком женской сборной Намибии. Футбол вообще давно превратился не только в спорт, но и в бесконечный интернет-контент. Иногда один необычный элемент внешности собирает больше обсуждений, чем тактическая схема команды.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

"МЮ" отказал "Барселоне" в скидке на Рэшфорда
10:41
Мировой футбол

"МЮ" отказал "Барселоне" в скидке на Рэшфорда

Английский клуб требует полную сумму выкупа за форварда

"Я решаю, кто играет, а кто нет": Альваро Арбелоа ответил Килиану Мбаппе
10:13
Мировой футбол

"Я решаю, кто играет, а кто нет": Альваро Арбелоа ответил Килиану Мбаппе

Тренер "Реала" заявил, что ему безразличны фамилии футболистов

"Я четвертый нападающий": Килиан Мбаппе раскритиковал Альваро Арбелоа
09:43
Мировой футбол

"Я четвертый нападающий": Килиан Мбаппе раскритиковал Альваро Арбелоа

Француз несколько раз прошелся по тренеру "Реала"

Дидье Дешам - о возможном назначении в Италию: "Ничего не исключаю"
09:13
Мировой футбол

Дидье Дешам - о возможном назначении в Италию: "Ничего не исключаю"

Ранее 57-летний специалист объявил, что покинет "трехцветных" после ЧМ
В "Манчестер Сити" пытаются убедить Родри продлить контракт на фоне интереса из Испании
08:12
Мировой футбол

В "Манчестер Сити" пытаются убедить Родри продлить контракт на фоне интереса из Испании

Футболист рассматривается в качестве нового капитана после ухода Бернарду Силвы
Раздевалка "Челси" за Алонсо: игроки поддержали кандидатуру испанца
07:14
Мировой футбол

Раздевалка "Челси" за Алонсо: игроки поддержали кандидатуру испанца

В шорт-лист совета директоров "Челси" также входят Андони Ираола, Марку Силва и Оливер Гласнер

Самое читаемое

"Аль-Наср" упустил возможность выиграть Про-Лигу в матче с "Аль-Хилялем"
13 Мая 00:04
Мировой футбол

"Аль-Наср" упустил возможность выиграть Про-Лигу в матче с "Аль-Хилялем" - ВИДЕО

До окончания сезона осталось провести две встречи
Роналду против Бензема: дерби за чемпионство в Саудовской Аравии – ОБЗОР İDMAN.BİZ
12 Мая 14:05
Мировой футбол

Роналду против Бензема: дерби за чемпионство в Саудовской Аравии – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Звезды португальского и французского футбола в девятый раз сыграют друг против друга

Серхио Рамос стал владельцем "Севильи"
12 Мая 18:42
Мировой футбол

Серхио Рамос стал владельцем "Севильи"

Сделка по покупке клуба оценивается в 450 млн евро

Ромарио Да Силва получил жуткую травму в матче "Мотагуа" - ВИДЕО
13 Мая 17:01
Мировой футбол

Ромарио Да Силва получил жуткую травму в матче "Мотагуа" - ВИДЕО

Победа отошла на второй план после травмы бразильца