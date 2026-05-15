Футболистка из Намибии удивила мир длинными косами - ФОТО

Защитница женского клуба "Онгос Ледис" и сборной Намибии Джулия Усута Рутжиндо оказалась в центре внимания соцсетей из-за своей необычной прически.

Как сообщает İdman.Biz, 26-летняя футболистка играет с очень длинными косами, которые во время матчей прячет под игровую форму, чтобы волосы не мешали ей на поле.

Фотографии Рутжиндо быстро распространились в социальных сетях и вызвали активное обсуждение среди болельщиков. Многие пользователи отметили необычный внешний вид футболистки и оригинальный способ справляться с длинными волосами во время игры.

Отметим, что Джулия Усута Рутжиндо выступает не только за "Онгос Ледис", но и является игроком женской сборной Намибии. Футбол вообще давно превратился не только в спорт, но и в бесконечный интернет-контент. Иногда один необычный элемент внешности собирает больше обсуждений, чем тактическая схема команды.