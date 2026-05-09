9 Мая 2026
Дэвид Бекхэм назвал Месси лучшим футболистом в истории

9 Мая 2026 10:33
Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Дэвид Бекхэм назвал Лионеля Месси лучшим футболистом в истории.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу "Интер Майами", совладелец американского клуба ранее уже говорил, что приглашение аргентинца стало подтверждением амбиций проекта. Бекхэм отметил: "Мы привезли в наш город лучшего игрока, который когда-либо играл в футбол".

В одном из последних высказываний Бекхэм снова поставил Месси выше всех в истории футбола. "Лучший футболист в истории? Это просто - Месси. Без сомнений, он лучший", - сказал экс-игрок сборной Англии.

Месси выступает за "Интер Майами" с 2023 года. С ним клуб выиграл Кубок лиг-2023 и Supporters’ Shield-2024, а сам аргентинец получил приз лучшему игроку МЛС в 2024 году и стал лучшим бомбардиром регулярного сезона МЛС в 2025-м. В октябре 2025 года "Интер Майами" продлил контракт с Месси до конца сезона-2028.

В нынешнем сезоне 38-летний форвард продолжает оставаться ключевым игроком команды. По данным FotMob, в сезоне-2026 МЛС Месси забил восемь голов и сделал одну результативную передачу.

İdman.Biz
