15 Мая 2026 15:19
Азербайджанские теннисисты проведут сборы в Китае перед "Евразийской лигой"

Азербайджанские мастера настольного тенниса продолжают подготовку к международным соревнованиям.

Как сообщает İdman.Biz, об этом заявила Федерация настольного тенниса Азербайджана.

Сообщается, что еще шесть азербайджанских спортсменов сегодня отправились в Китайскую Народную Республику для участия в международных учебно-тренировочных сборах.

В состав делегации вошли Земфира Микаилова, Марзия Нурматова, Ляман Абдулгамидова, Айлин Аскерова, Рустам Гаджылы и Адиль Ахмедзаде.

До 27 мая члены национальной команды под руководством главного тренера Фархада Исмайылова будут тренироваться вместе с китайскими спортсменами в городе Шицзячжуан - административном центре провинции Хэбэй.

После завершения международного сбора азербайджанские спортсмены выступят в "Евразийской лиге" в Казахстане. Женские соревнования пройдут с 28 по 31 мая в Астане, а мужской турнир состоится в городе Тараз.

Отметим, что Китай традиционно считается мировым центром настольного тенниса.

İdman.Biz
