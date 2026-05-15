"Он мой друг": Жозе Моуринью поддержал Альваро Арбелоа

Главный тренер "Бенфики" Жозе Моуринью высказался о трудностях Альваро Арбелоа в "Реале", который завершил сезон без трофеев.

Как сообщает İdman.Biz, португальский специалист на пресс-конференции признался, что переживает за своего бывшего игрока.

"Мне больно, потому что вы верно это сказали. Он мой друг, один из тех, кто отдавал за меня душу и жизнь как игрок. Между мной и "Реалом" всегда есть эта связь, и когда Альваро стал тренером, она только усилилась. Мое желание состоит в том, чтобы у него все шло хорошо. Но жизнь тренера такова. Как я говорю своим бывшим игрокам, которые стали тренерами: подождите пару лет - и увидите, сколько у вас будет седых волос. Теперь вы знаете, что быть игроком намного проще, чем быть тренером. Я чувствую, что так и было", - сказал специалист.

Моуринью также признал чемпионство "Барселоны" в Ла Лиге заслуженным.

""Барселона" выиграла Ла Лигу, она победила достойно", - отметил главный тренер "Бенфики".

Отметим, что Арбелоа играл под руководством Моуринью в "Реале" с 2010 по 2013 год. Ранее португальского тренера уже связали с возможным возвращением в мадридский клуб: СМИ сообщали, что "Реал" может представить его на следующей неделе, а "Бенфика" в таком случае получит компенсацию в размере 7 млн евро (13 млн манатов).