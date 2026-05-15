"Манчестер Юнайтед" намерен оставить Майкла Каррика на посту главного тренера

Майкл Каррик близок к полноценному назначению на пост главного тренера футбольного клуба "Манчестер Юнайтед".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Football Insider, 44-летний специалист убедил руководство клуба результатами работы в статусе временного тренера.

По информации источника, манчестерский клуб фактически отложил переговоры с другими кандидатами и готовится к долгосрочному сотрудничеству с Карриком.

Напомним, что бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" возглавил команду после ухода Рубена Аморима. Под его руководством клуб поднялся на третье место в Премьер-лиге и обеспечил себе путевку в Лигу чемпионов.

Особенно важной для будущего Каррика стала победа над "Ливерпулем" со счетом 3:2, после которой он окончательно стал фаворитом на постоянное назначение.

The Guardian сообщает, что под руководством Каррика "Манчестер Юнайтед" набрал 33 очка в 15 матчах.

Ранее английский клуб рассматривал и других кандидатов, среди которых были Андони Ираола, Юлиан Нагельсманн и Маурисио Почеттино. Однако победы Каррика над "Арсеналом", "Манчестер Сити" и "Ливерпулем" серьезно повлияли на позицию руководства.

Одним из главных преимуществ специалиста считается глубокое понимание внутренней структуры клуба и способность быстро стабилизировать игру команды.

Отметим, что Каррик выступал за "Манчестер Юнайтед" с 2006 по 2018 год и выиграл с клубом пять титулов Премьер-лиги и Лигу чемпионов.