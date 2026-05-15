15 Мая 2026
RU

"Манчестер Юнайтед" намерен оставить Майкла Каррика на посту главного тренера

Мировой футбол
Новости
15 Мая 2026 14:13
38
"Манчестер Юнайтед" намерен оставить Майкла Каррика на посту главного тренера

Майкл Каррик близок к полноценному назначению на пост главного тренера футбольного клуба "Манчестер Юнайтед".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Football Insider, 44-летний специалист убедил руководство клуба результатами работы в статусе временного тренера.

По информации источника, манчестерский клуб фактически отложил переговоры с другими кандидатами и готовится к долгосрочному сотрудничеству с Карриком.

Напомним, что бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" возглавил команду после ухода Рубена Аморима. Под его руководством клуб поднялся на третье место в Премьер-лиге и обеспечил себе путевку в Лигу чемпионов.

Особенно важной для будущего Каррика стала победа над "Ливерпулем" со счетом 3:2, после которой он окончательно стал фаворитом на постоянное назначение.

The Guardian сообщает, что под руководством Каррика "Манчестер Юнайтед" набрал 33 очка в 15 матчах.

Ранее английский клуб рассматривал и других кандидатов, среди которых были Андони Ираола, Юлиан Нагельсманн и Маурисио Почеттино. Однако победы Каррика над "Арсеналом", "Манчестер Сити" и "Ливерпулем" серьезно повлияли на позицию руководства.

Одним из главных преимуществ специалиста считается глубокое понимание внутренней структуры клуба и способность быстро стабилизировать игру команды.

Отметим, что Каррик выступал за "Манчестер Юнайтед" с 2006 по 2018 год и выиграл с клубом пять титулов Премьер-лиги и Лигу чемпионов.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Финал Чемпионшипа могут перенести из-за шпионского скандала
13:43
Мировой футбол

Финал Чемпионшипа могут перенести из-за шпионского скандала

"Саутгемптон" подозревают в скрытой съемке тренировки соперника

Моуринью возвращается в "Реал": названа дата презентации
13:28
Мировой футбол

Моуринью возвращается в "Реал": названа дата презентации

Мадридский клуб заплатит 7 миллионов за возвращение Моуринью

Футболистка из Намибии удивила мир длинными косами - ФОТО
10:56
Мировой футбол

Футболистка из Намибии удивила мир длинными косами - ФОТО

Во время матчей она прячет их под игровую форму

"МЮ" отказал "Барселоне" в скидке на Рэшфорда
10:41
Мировой футбол

"МЮ" отказал "Барселоне" в скидке на Рэшфорда

Английский клуб требует полную сумму выкупа за форварда

"Я решаю, кто играет, а кто нет": Альваро Арбелоа ответил Килиану Мбаппе
10:13
Мировой футбол

"Я решаю, кто играет, а кто нет": Альваро Арбелоа ответил Килиану Мбаппе

Тренер "Реала" заявил, что ему безразличны фамилии футболистов

"Я четвертый нападающий": Килиан Мбаппе раскритиковал Альваро Арбелоа
09:43
Мировой футбол

"Я четвертый нападающий": Килиан Мбаппе раскритиковал Альваро Арбелоа

Француз несколько раз прошелся по тренеру "Реала"

Самое читаемое

"Аль-Наср" упустил возможность выиграть Про-Лигу в матче с "Аль-Хилялем"
13 Мая 00:04
Мировой футбол

"Аль-Наср" упустил возможность выиграть Про-Лигу в матче с "Аль-Хилялем" - ВИДЕО

До окончания сезона осталось провести две встречи
Серхио Рамос стал владельцем "Севильи"
12 Мая 18:42
Мировой футбол

Серхио Рамос стал владельцем "Севильи"

Сделка по покупке клуба оценивается в 450 млн евро

Стали известны гонорары Хамзата Чимаева и Шона Стрикленда за титульный бой UFC
14 Мая 10:31
ММА

Стали известны гонорары Хамзата Чимаева и Шона Стрикленда за титульный бой UFC

Бывший чемпион UFC заработал почти втрое больше соперника, несмотря на поражение в поединке

Ромарио Да Силва получил жуткую травму в матче "Мотагуа" - ВИДЕО
13 Мая 17:01
Мировой футбол

Ромарио Да Силва получил жуткую травму в матче "Мотагуа" - ВИДЕО

Победа отошла на второй план после травмы бразильца