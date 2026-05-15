Моуринью возвращается в "Реал": названа дата презентации

15 Мая 2026 13:28
Жозе Моуринью в ближайшие дни может официально вернуться на пост главного тренера футбольного клуба "Реала".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Correio da Manhã, мадридский клуб планирует представить португальского специалиста уже на следующей неделе.

По информации источника, "Реал" достиг соглашения с "Бенфикой", которая получит компенсацию в размере 7 миллионов евро (13 миллионов манатов) за уход тренера.

Для Моуринью это станет вторым приходом в мадридский клуб. Ранее португалец уже возглавлял "Реал" с 2010 по 2013 год.

Отметим, что при Моуринью мадридцы прервали доминирование "Барселоны" Пепа Гвардиолы в Испании и выиграли чемпионат страны с рекордными на тот момент 100 очками.

Ранее бывший форвард и спортивный директор мадридского клуба Предраг Миятович заявлял, что "Реалу" необходимы серьезные изменения в составе и именно Моуринью способен провести масштабную перестройку команды.

İdman.Biz
