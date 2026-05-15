Финал Чемпионшипа могут перенести из-за шпионского скандала

Английская футбольная лига (EFL) допустила возможность изменения даты финала плей-офф Чемпионшипа из-за дисциплинарного дела против "Саутгемптона".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на efl.com, скандал разгорелся после обвинений в адрес сотрудника аналитического штаба "Саутгемптона", который якобы тайно снимал тренировку "Мидлсбро" и фотографировал тактические наработки команды перед первым матчем полуфинала плей-офф. По сумме двух встреч "Саутгемптон" прошел "Мидлсбро" и вышел в финал турнира.

Независимая дисциплинарная комиссия должна рассмотреть дело не позднее 19 мая. Решение обещают объявить как можно быстрее после изучения всех материалов и доказательств. При этом EFL пока продолжает подготовку к проведению финала в ранее назначенную дату - 23 мая на стадионе "Уэмбли". Однако лига предупредила болельщиков, что итоги дисциплинарного процесса могут привести к изменениям в расписании.

Британские СМИ уже обсуждают возможность исключения "Саутгемптона" из плей-офф. В таком случае клуб лишится шанса выйти в Премьер-лигу. Более мягким вариантом наказания может стать перенос даты или изменение места проведения финала.

Отметим, что в финале "Саутгемптон" должен встретиться с "Халлом". Победитель матча получит путевку в английскую Премьер-лигу на следующий сезон.