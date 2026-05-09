"Габала" примет "Карабах" в 31-м туре Премьер-лиги

Сегодня в 31-м туре Мисли Премьер-лиги "Габала" сыграет дома с "Карабахом".
Как сообщает İdman.Biz, встреча пройдет на Габалинском городском стадионе и начнется в 17:00. Главным арбитром матча назначен Ингилаб Мамедов.
Отметим, что "Габала" подходит к игре с 26 очками и занимает 11-е место в турнирной таблице Премьер-лиги Азербайджана. У "Карабаха" 62 очка, агдамский клуб располагается на второй позиции.
Мисли Премьер-лига
31-й тур
9 мая
17:00. "Габала" - "Карабах"
Судьи: Ингилаб Мамедов, Рагил Рамазанов, Орхан Ибишов, Ислам Мамедов
VAR: Али Алиев
AVAR: Камран Байрамов
Судья-инспектор: Джейхун Гашимов
Представитель АФФА: Эльман Мусаев
Габалинский городской стадион
Отметим, что 31-й тур завершится 10 мая.