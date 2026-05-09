9 Мая 2026
RU

Де Кетеларе дал согласие на переход в "Баварию"

Мировой футбол
Новости
9 Мая 2026 10:13
42
Де Кетеларе дал согласие на переход в "Баварию"

Полузащитник "Аталанты" Шарль де Кетеларе готов перейти в "Баварию", если клубы договорятся о сумме трансфера.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на журналиста Сашу Тавольери, мюнхенский клуб проявляет серьезный интерес к 25-летнему игроку сборной Бельгии. Согласование личного контракта не должно стать проблемой, однако "Баварии" еще предстоит провести переговоры с "Аталантой" по финансовым условиям сделки.

Де Кетеларе рассматривается как вариант для усиления атакующей линии благодаря универсальности: бельгиец может играть под нападающим, на фланге и в роли второго форварда. Для "Баварии" это важно на фоне летней перестройки состава и поиска футболистов, способных добавить команде гибкости в позиционном нападении.

В нынешнем сезоне Серии А де Кетеларе провел 28 матчей, забил три гола и сделал пять результативных передач. По данным FotMob, на его счету 2015 минут в чемпионате Италии и средняя оценка 7,14.

"Аталанта" не находится в положении клуба, которому нужно срочно продавать игрока. Бельгиец окончательно перешел в бергамскую команду из "Милана" после арендного сезона, а его контракт рассчитан до 2028 года. Поэтому основным вопросом в переговорах станет не позиция самого футболиста, а сумма, за которую итальянский клуб согласится отпустить одного из игроков атакующей группы.

Отметим, что в немецкой прессе интерес к де Кетеларе связывают с общей трансферной работой "Баварии" по атаке. При этом часть источников пишет, что бельгиец не является единственной целью мюнхенцев, а клуб также изучает другие варианты усиления передней линии.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Луис Суарес может перейти в АПЛ
11:33
Мировой футбол

Луис Суарес может перейти в АПЛ

"Ньюкасл" следит за лучшим бомбардиром чемпионата Португалии

Дэвид Бекхэм назвал Месси лучшим футболистом в истории
10:33
Мировой футбол

Дэвид Бекхэм назвал Месси лучшим футболистом в истории

Совладелец "Интер Майами" вновь подчеркнул значение аргентинца для клуба и МЛС

"Габала" примет "Карабах" в 31-м туре Премьер-лиги
09:31
Мировой футбол

"Габала" примет "Карабах" в 31-м туре Премьер-лиги

Матч в Габале начнется в 17:00, игру обслужит Ингилаб Мамедов

Эдерсон хочет покинуть "Фенербахче" после чемпионата мира
09:13
Мировой футбол

Эдерсон хочет покинуть "Фенербахче" после чемпионата мира

Бразильского вратаря не устраивает чемпионат Турции
В "Реале" рассказали Моуринью подробности драки игроков
08:24
Мировой футбол

В "Реале" рассказали Моуринью подробности драки игроков

В клубе считают португальца идеальным кандидатом для наведения порядка в раздевалке

Экс-форвард "Наполи" отправился в путешествие по Австралии на автодоме
07:09
Мировой футбол

Экс-форвард "Наполи" отправился в путешествие по Австралии на автодоме

Дрис Мертенс проводит отпуск вместе с семьей

Самое читаемое

İTV выступило с заявлением по поводу трансляции матча "Бавария" - "ПСЖ"
7 Мая 00:15
Футбол

İTV выступило с заявлением по поводу трансляции матча "Бавария" - "ПСЖ"

Телеканал объяснил ситуацию с показом полуфинала Лиги чемпионов

Назван лучший игрок матча "Бавария" - "ПСЖ"
7 Мая 01:37
Мировой футбол

Назван лучший игрок матча "Бавария" - "ПСЖ"

Защитник парижан получил награду от УЕФА после выхода в финал ЛЧ

Где и когда пройдет финал Лиги чемпионов-2026
7 Мая 01:20
Мировой футбол

Где и когда пройдет финал Лиги чемпионов-2026

"ПСЖ" и "Арсенал" сыграют за главный трофей Европы в Будапеште

Вальверде заявил, что Тчуамени не бил его во время конфликта - ОБНОВЛЕНО
8 Мая 02:02
Мировой футбол

Вальверде заявил, что Тчуамени не бил его во время конфликта - ОБНОВЛЕНО

Бил или не бил, вот в чем вопрос