Де Кетеларе дал согласие на переход в "Баварию"

Полузащитник "Аталанты" Шарль де Кетеларе готов перейти в "Баварию", если клубы договорятся о сумме трансфера.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на журналиста Сашу Тавольери, мюнхенский клуб проявляет серьезный интерес к 25-летнему игроку сборной Бельгии. Согласование личного контракта не должно стать проблемой, однако "Баварии" еще предстоит провести переговоры с "Аталантой" по финансовым условиям сделки.

Де Кетеларе рассматривается как вариант для усиления атакующей линии благодаря универсальности: бельгиец может играть под нападающим, на фланге и в роли второго форварда. Для "Баварии" это важно на фоне летней перестройки состава и поиска футболистов, способных добавить команде гибкости в позиционном нападении.

В нынешнем сезоне Серии А де Кетеларе провел 28 матчей, забил три гола и сделал пять результативных передач. По данным FotMob, на его счету 2015 минут в чемпионате Италии и средняя оценка 7,14.

"Аталанта" не находится в положении клуба, которому нужно срочно продавать игрока. Бельгиец окончательно перешел в бергамскую команду из "Милана" после арендного сезона, а его контракт рассчитан до 2028 года. Поэтому основным вопросом в переговорах станет не позиция самого футболиста, а сумма, за которую итальянский клуб согласится отпустить одного из игроков атакующей группы.

Отметим, что в немецкой прессе интерес к де Кетеларе связывают с общей трансферной работой "Баварии" по атаке. При этом часть источников пишет, что бельгиец не является единственной целью мюнхенцев, а клуб также изучает другие варианты усиления передней линии.