Луис Суарес может перейти в АПЛ

9 Мая 2026 11:33
11
"Ньюкасл" проявляет интерес к нападающему "Спортинга" Луису Суаресу.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Record, лучший бомбардир чемпионата Португалии сезона-2025/2026 уже сообщил руководству лиссабонского клуба об интересе со стороны английской команды.

По данным источника, "Спортинг" сохраняет спокойствие, поскольку сумма отступных в контракте 28-летнего форварда составляет 80 млн евро (около 159,6 млн манатов).

Отметим, что Суарес перешел в "Спортинг" из испанской "Альмерии" летом прошлого года. Португальский клуб заплатил за его трансфер 22,95 млн евро (около 45,8 млн манатов).

В текущем сезоне нападающий провел 30 матчей в чемпионате Португалии. В дебютном сезоне за "Спортинг" он забил 26 голов и сделал семь результативных передач.

