Сын Роналду может продолжить карьеру в Европе

9 Мая 2026 12:33
Криштиану Роналду-младший может продолжить карьеру в одном из европейских чемпионатов.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Sun, сын форварда "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду интересен португальскому "Спортингу", где начинал его отец, и дортмундской "Боруссии".

По данным источника, юный футболист хотел бы вернуться в Европу. Ранее он уже выступал за юношеские команды "Ювентуса" и "Манчестер Юнайтед", когда за эти клубы играл его отец.

Сейчас Роналду-младший находится в системе "Аль-Насра". Ранее сообщалось, что саудовский клуб рассматривает возможность привлечь его к основной команде со следующего сезона.

Отметим, что контракт Криштиану Роналду с "Аль-Насром" рассчитан до лета 2027 года.

