"Галатасарай" хочет подписать Ван Дейка

Защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк может продолжить карьеру в Турции.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Sporx, интерес к 34-летнему футболисту проявляет "Галатасарай".

По данным источника, стамбульский клуб намерен усилить линию обороны в летнее трансферное окно и считает ван Дейка идеальным кандидатом для этой позиции.

Контракт нидерландского защитника с "Ливерпулем" рассчитан до июня 2027 года. При этом сам футболист, как утверждается, рассматривает возможность ухода из команды по окончании текущего сезона.

"Галатасарай" рассчитывает оформить переход без выплаты компенсации.

В сезоне-2025/2026 ван Дейк провел за "Ливерпуль" 52 матча во всех турнирах, забил шесть голов и сделал три результативные передачи.