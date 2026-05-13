В "Марселе" начали искать замену главному тренеру

13 Мая 2026 11:11
Руководство "Марселя" начало поиск нового главного тренера на фоне неопределенности вокруг будущего Хабиба Бея.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на L'Équipe, в клубе недовольны работой 48-летнего сенегальского специалиста. По информации источника, тренер не выполнил две ключевые задачи сезона - не сумел вывести команду в Лигу чемпионов УЕФА и не дошел до финала Кубка Франции.

Хабиб Бей возглавляет "Марсель" с февраля 2026 года. Его контракт рассчитан до 30 июня 2027 года. Ранее специалист работал в "Ред Стар" и "Ренне".

По данным французского издания, в список кандидатов на пост главного тренера "Марселя" входят наставник "Лилля" Брюно Женезио, покинувший "Монако" осенью 2025 года Ади Хюттер, а также главный тренер "Неома" Кристоф Гальтье.

За тур до конца сезона "Марсель" занимает шестое место в Лиге 1, набрав 56 очков после 33 матчей.

Отметим, что для клуба это очередной виток нестабильности последних лет. После ухода Игора Тудора и череды смен тренеров "Марсель" так и не смог вернуться к стабильной борьбе за чемпионство во Франции и регулярно оказывается в центре кадровых перестановок.

İdman.Biz
