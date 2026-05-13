Первый азербайджанец в Бундеслиге: "Хочу завершить карьеру в "Нефтчи"

Голкипер "Нефтчи" и сборной Азербайджана Эмиль Балаев стал первым азербайджанским футболистом, который попал в клуб Бундеслиги. Вратарь, воспитанный в системе "Нефтчи", в 2015 году перешел в франкфуртский "Айнтрахт", а позже выступал за "Сумгайыт", "Араз-Нахчыван", "Карабах", "Сабаил", "Зиря", казахстанские "Тобол" и "Туран". Сейчас 32-летний голкипер снова защищает цвета "Нефтчи".

"Карьера в "Нефтчи" для меня имеет особое значение. Я хочу завершить карьеру в этом клубе и хотел бы, чтобы мой прощальный матч тоже прошел в "Нефтчи"", - сказал он в интервью teleqraf.com.

Футболист отметил, что путь в спорт начался для него во дворе и в семье, где футбол уже занимал важное место. По словам Балаева, дед привел его в старую базу "Нефтчи", а дядя Талех Балаев в прошлом сам занимался футболом в системе клуба. Отец вратаря занимался боксом, но сам Эмиль с детства был увлечен именно футболом.

Балаев вспомнил, что в основной команде "Нефтчи" оказался в юном возрасте, когда рядом с ним играли Сафа Стаменкович, Флавиньо, Джулиус Вобай, Николас Каналес, Рашад Садыгов, Раил Меликов и Махир Шукюров. Первый опыт в Премьер-лиге он получил после аренды в "Сумгайыт", а затем выступал за "Араз-Нахчыван", с которым стал победителем первой лиги.

Переход в "Айнтрахт" стал главным международным шагом в его карьере. Балаев рассказал, что немецкий клуб заинтересовался им после просмотра на фоне работы Берти Фогтса со сборной Азербайджана и контактов через Вольфганга Рольфа, который тогда входил в тренерский штаб франкфуртцев. После нескольких дней на просмотре клуб решил подписать контракт с азербайджанским голкипером.

"В "Айнтрахте" я провел полтора года и работал с тремя главными тренерами. Меня взял в команду Томас Шааф, потом пришел Армин Фе, а позже - Нико Ковач. С менеджером говорили о более долгосрочном контракте, но я тогда сам захотел соглашение на полтора года. Думал, что рядом есть такой вратарь, как Кевин Трапп, и вдруг я не смогу играть. Сейчас понимаю, что это была моя молодая неопытность. Хотел бы, чтобы моя карьера была связана с этой командой дольше", - отметил Балаев.

По словам голкипера, в Германии у него не было языковых проблем, потому что он владел английским, а клуб организовал занятия немецким для иностранных игроков. При этом закрепиться в "Айнтрахте" ему помешали травмы: за полтора года он трижды получал повреждения, пропускал тренировки и после окончания контракта вернулся в Баку.

Отдельно Балаев рассказал о контакте с "Айнтрахтом" после возвращения немецкого клуба в Азербайджан на матч с "Карабахом" в Лиге чемпионов. Представители франкфуртцев пригласили его в отель, где остановилась команда. Из футболистов того периода в клубе оставался Тимоти Чандлер, а бывший игрок "Айнтрахта" Кристоф Пройс позже посетил базу "Нефтчи" по приглашению Балаева.

Вратарь признался, что после Германии хотел продолжить карьеру за рубежом. У него был вариант с "Айнтрахтом Брауншвейг" из второй Бундеслиги, однако переход не состоялся. Затем он вернулся в Азербайджан и некоторое время оставался без клуба, восстанавливаясь после операций на колене и челюсти.

Балаев подчеркнул, что в трудный момент ему помог Гурбан Гурбанов. Вратарь присоединился к "Карабаху", где тренировался вместе с Шахруддином Магомедалиевым, Ибрагимом Шехичем и Бояном Шарановым. Позже он перешел в "Сабаил" на правах аренды, выиграл первую лигу и помог команде выйти в Премьер-лигу.

Одним из лучших периодов своей карьеры Балаев назвал выступление за "Тобол". Он перешел в казахстанский клуб после контрольного матча "Сабаила" против "Цюриха", где представители "Тобола" следили за его игрой. Именно в этот период голкипер дебютировал за сборную Азербайджана - в матче против Хорватии, которая незадолго до этого стала вице-чемпионом мира. Встреча на "Баксель Арене" завершилась со счетом 1:1.

Уход из "Тобола" Балаев связал не с футбольными причинами, а с личными принципами. По словам вратаря, после появления информации о назначении Григория Бабаяна, имеющего армянское происхождение, он решил покинуть клуб, несмотря на действующий контракт.

"У каждого человека есть свои жизненные принципы. Мы находились в состоянии войны с Арменией, ситуация всем известна. Для меня эти жизненные принципы выше карьеры. Поэтому, несмотря на контракт, я захотел уйти из команды. С футбольной точки зрения это было сложное решение, потому что в конце года вратарю труднее найти новый клуб, но я сообщил свою позицию руководству", - сказал Балаев.

После этого у вратаря был вариант с норвежским "Буде-Глимт", однако, как он рассказал, реальные условия не совпали с тем, о чем ему говорили до приезда. Из-за финансовых разногласий и недопонимания с менеджером Балаев не стал подписывать контракт и вернулся в Азербайджан.

В 2020 году он ненадолго оказался в "Зиря", но провел только один матч до паузы, вызванной пандемией. Затем Балаев снова перешел в "Карабах". По его словам, предложение Гурбана Гурбанова он принял без долгих раздумий, поскольку всегда чувствовал поддержку со стороны специалиста и в клубе, и в сборной.

Возвращение в "Нефтчи" в 2023 году Балаев назвал особенным моментом. Однако спустя две недели после трансфера он получил тяжелую травму на сборе в Санкт-Петербурге. В товарищеском матче против "Црвены Звезды" у голкипера разорвалось ахиллово сухожилие. Через четыре месяца после первой операции он снова получил аналогичное повреждение на той же ноге.

"Я сразу понял, что ахиллово сухожилие порвано. Хотел сделать рывок вперед и почувствовал сильный удар сзади в нижней части ноги. Я вратарь, за моей спиной никого не должно было быть, даже обернулся назад. Потом понял, что это именно та травма. Тренеры и врачи пытались меня успокоить, но я сказал, что знаю - ахилл ушел. Это одна из самых тяжелых травм в футболе", - отметил Балаев.

Вторую операцию голкипер сделал в Финляндии у хирурга Лассе Лемпайнена, который специализируется на травмах сухожилий. Контакт с врачом ему помог установить бывший партнер по "Айнтрахту" Лукаш Градецки. По словам Балаева, половину расходов взяла на себя АФФА, вторую половину - "Нефтчи". Возвращение на поле заняло 515 дней.

Говоря о сборной Азербайджана, Балаев отметил, что после травмы перестал регулярно получать вызовы, но относится к этому спокойно. Он подчеркнул, что решение принимает тренерский штаб, а футболист обязан работать и быть готовым к своему шансу. При этом вратарь напомнил, что сыграл за национальную команду 15 матчей и готов снова помочь сборной.

Балаев также рассказал, что не думал о завершении карьеры во время восстановления. По его словам, пока здоровье позволяет, он хочет оставаться на поле. Лучшим матчем в сборной он считает дебютную игру против Хорватии, а в клубной карьере выделил победу "Нефтчи" над "Карабахом" после долгой серии неудач.

В личной части интервью Балаев признался, что, если бы не футбол, мог бы выбрать дзюдо. Он не исключил, что в будущем направит сына в этот вид спорта, но к возможной спортивной карьере дочери относится осторожнее.

"У меня есть дочь, но, скорее всего, я бы не хотел отдавать ее в спорт. Я к ней более чувствителен. Когда с ней что-то происходит, когда она падает или ударяется, я переживаю намного больше, чем за сына. Хочу, чтобы она была защищена от травм", - сказал голкипер.