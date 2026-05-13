ФИФА изменит выход игроков на ЧМ-2026

13 Мая 2026 18:30
ФИФА рассматривает возможность изменения традиционного выхода футболистов на поле во время матчей чемпионата мира 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на журналиста Бена Джейкобса, в организации тестируют новый формат предматчевого выхода команд. При этом ФИФА не планирует полностью копировать систему, ранее опробованную на решающих стадиях клубного чемпионата мира, когда стадионный диктор отдельно объявлял каждого игрока при выходе на поле.

По информации источника, главная цель нововведения - сделать больший акцент на персональном продвижении футболистов и повысить их узнаваемость среди болельщиков. В то же время в ФИФА хотят избежать прямого сходства с презентациями игроков в NBA, элементы которых уже тестировались на клубном ЧМ.

Напомним, чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канада и Мексика с 11 июня по 19 июля.

İdman.Biz
