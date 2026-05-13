13 Мая 2026
RU

Защитник "Арсенала" выбыл до конца сезона

Мировой футбол
Новости
13 Мая 2026 19:02
5
Защитник "Арсенала" выбыл до конца сезона

Защитник лондонского "Арсенала" Бен Уайт больше не сыграет в нынешнем сезоне.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на официальный сайт клуба, английский футболист получил серьезную травму медиальной связки колена в матче 36-го тура Английская Премьер-лига против Вест Хэм Юнайтед (1:0).

После дополнительных обследований и консультаций со специалистами медицинский штаб подтвердил, что игрок выбыл до конца сезона. В клубе отметили, что сейчас основное внимание уделяется восстановлению футболиста и его подготовке к старту предсезонных сборов.

Напомним, после 36 туров "Арсенал" лидирует в турнирной таблице АПЛ, набрав 79 очков. Манчестер Сити с 74 очками и матчем в запасе занимает второе место.

İdman.Biz

Новости по теме

"Нефтчи" предложил новый контракт Эмину Махмудову
18:46
Мировой футбол

"Нефтчи" предложил новый контракт Эмину Махмудову

Капитану команды готовы снизить зарплату

ФИФА изменит выход игроков на ЧМ-2026
18:30
Мировой футбол

ФИФА изменит выход игроков на ЧМ-2026

Организация тестирует новый формат представления игроков перед матчами

Первый азербайджанец в Бундеслиге: "Хочу завершить карьеру в "Нефтчи"
17:58
Мировой футбол

Первый азербайджанец в Бундеслиге: "Хочу завершить карьеру в "Нефтчи"

Эмиль Балаев рассказал об "Айнтрахте", тяжелых травмах, уходе из "Тобола" и возвращении в родной клуб

"Интер" и "Лацио" сыграют за Кубок Италии в Риме - ОБЗОР İDMAN.BİZ
17:16
Мировой футбол

"Интер" и "Лацио" сыграют за Кубок Италии в Риме - ОБЗОР İDMAN.BİZ

Команда Кристиана Киву подходит к финалу после победы в чемпионате, а римляне попытаются взять трофей на своем стадионе

Ромарио Да Силва получил жуткую травму в матче "Мотагуа" - ВИДЕО
17:01
Мировой футбол

Ромарио Да Силва получил жуткую травму в матче "Мотагуа" - ВИДЕО

Победа отошла на второй план после травмы бразильца
Мауро Икарди отказался от нового контракта с "Галатасараем"
16:31
Мировой футбол

Мауро Икарди отказался от нового контракта с "Галатасараем"

форвард решил покинуть стамбульский клуб после предложения снизить зарплату.

Самое читаемое

"Аль-Наср" упустил возможность выиграть Про-Лигу в матче с "Аль-Хилялем"
00:04
Мировой футбол

"Аль-Наср" упустил возможность выиграть Про-Лигу в матче с "Аль-Хилялем" - ВИДЕО

До окончания сезона осталось провести две встречи
Жена пригрозила Куртуа разводом в случае переезда в Саудовскую Аравию
11 Мая 04:40
Мировой футбол

Жена пригрозила Куртуа разводом в случае переезда в Саудовскую Аравию

Договор Куртуа с "Реалом" рассчитан до лета 2027 года
Роналду против Бензема: дерби за чемпионство в Саудовской Аравии – ОБЗОР İDMAN.BİZ
12 Мая 14:05
Мировой футбол

Роналду против Бензема: дерби за чемпионство в Саудовской Аравии – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Звезды португальского и французского футбола в девятый раз сыграют друг против друга

Диего Симеоне: "Барселона" - лучшая команда мира"
11 Мая 16:15
Мировой футбол

Диего Симеоне: "Барселона" - лучшая команда мира"

Главный тренер "Атлетико" признал силу чемпиона Испании и напомнил о двух победах своей команды