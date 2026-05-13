Защитник "Арсенала" выбыл до конца сезона

Защитник лондонского "Арсенала" Бен Уайт больше не сыграет в нынешнем сезоне.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на официальный сайт клуба, английский футболист получил серьезную травму медиальной связки колена в матче 36-го тура Английская Премьер-лига против Вест Хэм Юнайтед (1:0).

После дополнительных обследований и консультаций со специалистами медицинский штаб подтвердил, что игрок выбыл до конца сезона. В клубе отметили, что сейчас основное внимание уделяется восстановлению футболиста и его подготовке к старту предсезонных сборов.

Напомним, после 36 туров "Арсенал" лидирует в турнирной таблице АПЛ, набрав 79 очков. Манчестер Сити с 74 очками и матчем в запасе занимает второе место.