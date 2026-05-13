Игроки "ПСЖ" выйдут на матч с "Лансом" в форме с Лабубу

13 Мая 2026 19:33
Футболисты "Пари Сен-Жермен" сыграют перенесенный матч 29-го тура Лига 1 против "Ланс" в специальной форме.

Как сообщает İdman.Biz, на футболках парижского клуба будет представлен дизайн, вдохновленный брендом коллекционных плюшевых игрушек Labubu. В клубе заявили, что акция Night Edition направлена на укрепление позиций "ПСЖ" на пересечении спорта, моды и современной культуры.

"Эта инициатива демонстрирует стремление клуба укрепить свои позиции на стыке спорта, моды и современной культуры, а также продолжить международное присутствие благодаря проектам Ici C’est Paris - La Maison", - говорится в заявлении клуба в социальной сети X.

Матч между "Лансом" и "ПСЖ" состоится сегодня, 13 мая, и начнется в 22:00 по бакинскому времени. В матче первого круга парижане одержали победу со счетом 2:0.

