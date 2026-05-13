"Нефтчи" предложил новый контракт Эмину Махмудову

Будущее Эмина Махмудова в "Нефтчи" остается одной из главных тем межсезонья.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на sportinfo.az, бакинский клуб предложил своему капитану новый двухлетний контракт. При этом руководство намерено пересмотреть финансовые условия соглашения.

По информации источника, "Нефтчи" хочет сохранить 34-летнего полузащитника в составе, однако в новом договоре предусмотрено снижение заработной платы. Отмечается, что в настоящее время Махмудов является одним из самых высокооплачиваемых футболистов команды и получает около 65 тысяч долларов в месяц.

Также сообщается, что главный тренер "Нефтчи" Юрий Вернидуб заинтересован в сохранении капитана. В своем отчете руководству специалист отдельно подчеркнул важность опытного хавбека для команды.

Напомним, Эмин Махмудов выступает за "Нефтчи" с 2017 года.