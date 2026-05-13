"Интер" и "Лацио" сыграют за Кубок Италии в Риме - ОБЗОР İDMAN.BİZ

Сегодня в Риме пройдет финал Кубка Италии по футболу сезона-2025/26. За трофей на стадионе "Олимпико" сыграют "Интер" и "Лацио".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу Серии А, матч начнется в 23:00. Для "Интера" этот финал станет возможностью выиграть Кубок Италии в десятый раз, а "Лацио" попытается взять восьмой трофей в истории турнира.

Команды подходят к решающему матчу с разным фоном. "Интер" уже стал чемпионом Италии и несколько дней назад обыграл "Лацио" в Серии А со счетом 3:0. Голы в той встрече забили Лаутаро Мартинес, Петар Сучич и Генрих Мхитарян, что дало миланцам психологическое преимущество перед финалом.

Путь "Лацио" к финалу получился более нервным. Римляне прошли "Милан", затем выбили "Болонью", а в полуфинале одолели "Аталанту" после серии пенальти. Главным героем ответного матча стал голкипер Эдоардо Мотта, который отразил четыре удара в послематчевой серии.

"Интер" начал плей-офф с крупной победы над "Венецией", затем прошел "Торино", а в полуфинале спасся в противостоянии с "Комо". После нулевой ничьей в первом матче миланцы уступали 0:2 в ответной игре, но дубль Хакана Чалханоглу и гол Петара Сучича вывели команду Киву в финал.

Финал также важен для еврокубковой сетки Италии. Оба клуба уже получили место в Суперкубке Италии, а исход Кубка Италии может повлиять на распределение путевок в европейские турниры на следующий сезон. Именно поэтому за матчем в Риме будут следить не только болельщики "Интера" и "Лацио".

Напомним, что "Лацио" и "Интер" уже встречались в финале Кубка Италии в 2000 году. Тогда римский клуб выиграл двухматчевое противостояние и оформил золотой дубль.

