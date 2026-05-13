Легендарный спортсмен отреагировал на слухи вокруг "Реала"

22-кратный победитель турниров серии "Большого шлема" Рафаэль Надаль прокомментировал слухи о возможном участии в выборах президента мадридского "Реала".

Как сообщает İdman.Biz, бывший теннисист опроверг информацию о своем выдвижении на пост главы мадридского клуба.

Ранее действующий президент "Реала" Флорентино Перес объявил о проведении досрочных выборов, после чего в испанских СМИ появились сообщения о возможном участии Надаля.

"Я прочитал информацию, связывающую меня с возможным выдвижением на пост президента "Реала". Мне бы хотелось прояснить, что эти сведения не соответствуют действительности", - написал Надаль в социальных сетях.

Надаль давно известен как болельщик мадридского клуба и неоднократно посещал матчи "Реала".