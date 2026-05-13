13 Мая 2026 20:21
Джон Дуран провел два дня в Стамбуле на фоне интереса "Галатасарая"

Нападающий "Аль-Насра" Джон Дуран, выступающий на правах аренды за "Фенербахче", провел несколько дней в Стамбул на фоне интереса со стороны "Галатасарая".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Fanatik, колумбийский форвард находился в Стамбуле с 11 по 13 мая и покинул город сегодня утром.

Также отмечается, что агент футболиста Джонатан Эррера в эти дни тоже находился в Турции, что усилило слухи о возможных переговорах.

Напомним, права на Дурана принадлежат "Аль-Насру". В "Фенербахче" игрок выступает на правах аренды с февраля 2026 года. За турецкий клуб он провел девять матчей во всех турнирах и забил два мяча.

По данным Transfermarkt, трансферная стоимость 21-летнего нападающего составляет 25 миллионов евро.

