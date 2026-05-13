13 Мая 2026
13 Мая 2026 20:36
"Манчестер Юнайтед" нацелился на трансфер Вальверде

Полузащитник мадридского "Реала" Федерико Вальверде может продолжить карьеру в Англия.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Daily Star, интерес к уругвайскому хавбеку проявляет Манчестер Юнайтед. По информации источника, "красные дьяволы" готовы попытаться оформить трансфер игрока на фоне скандала в мадридском клубе.

Ранее в СМИ появилась информация о конфликте Вальверде с одноклубником Орельен Тчуамени, который якобы перерос в драку. Отмечается, что руководство "Реала" пока не приняло окончательного решения относительно будущего полузащитника.

Вальверде перешел в "Реал" из Пеньяроль в 2016 году за пять миллионов евро. Его контракт с мадридским клубом действует до лета 2029 года.

В нынешнем сезоне 27-летний футболист провел 48 матчей во всех турнирах, забил девять голов и сделал 13 результативных передач.

İdman.Biz
