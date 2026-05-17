Защитника "Манчестер Сити" предложили "Реалу"

Центральный защитник "Манчестер Сити" Йошко Гвардиол может продолжить карьеру в Испании.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Diario AS, представители хорватского футболиста предложили его мадридскому "Реалу".

По информации источника, окружение игрока рассматривает возможность смены клуба после не самого удачного сезона "горожан". Кроме того, на ситуацию влияет неопределенность вокруг будущего главного тренера команды Хосепа Гвардиолы.

Отмечается, что скауты "Реала" следили за Гвардиолом еще до его перехода в английский клуб. Мадридцы заинтересованы в усилении центра обороны, поэтому могут вступить в борьбу за 24-летнего защитника уже в ближайшее трансферное окно.

Интерес к хорватскому футболисту также проявляет "Бавария". По данным Transfermarkt, стоимость игрока оценивается в 70 миллионов евро.