Сборная Азербайджана по дзюдо возглавила медальный зачет в первый день Кубка Европы в Польше - ФОТО

В польском городе Бельско-Бяла стартовал Кубок Европы по дзюдо среди кадетов. Первый соревновательный день принес сборной Азербайджана внушительный успех — наши спортсмены завоевали в общей сложности восемь медалей, среди которых две золотые, две серебряные и четыре бронзовые награды.

На высшую ступень пьедестала почета, одолев всех своих соперников, поднялись Ибрагим Талыбов (до 55 кг) и Кенуль Эйвазлы (до 48 кг).

Серебряными призерами престижного турнира стали Илькин Гараев (до 66 кг) и Захра Гулиева (до 40 кг).

Копилку сборной бронзовыми медалями пополнили Нихад Агаев (до 50 кг), Рза Халилли (до 55 кг), Мехман Аскеров (до 60 кг) и Парвин Севханлы (до 44 кг).

Благодаря такому мощному старту и качеству завоеванных наград, сборная Азербайджана по итогам первого дня уверенно заняла первое место в общекомандном медальном зачете.