Итоги II тура Лиги по дзюдо среди мужчин: все победители и призеры - ФОТО

19 мая состоялся второй тур Лиги по дзюдо среди мужчин. Как сообщает İdman.Biz, соревнования прошли в Абшеронском олимпийском спортивном комплексе. В борьбе за медали в 7 весовых категориях приняли участие 214 спортсменов, представлявших 44 клуба и спортивных общества страны.
В текущем году запланировано проведение 3 туров мужской Лиги. По итогам всех этапов будет сформирован официальный рейтинговый список азербайджанских дзюдоистов.
Представляем вам список победителей и призеров II тура:
До 60 кг
1. Бабарагим Мирзоев (JC 2012 Qobustan)
2. Айхан Исламлы (Judo Club 2012)
3. Бахадыр Фейзуллаев (Neftçi İK)
3. Мурад Алиев (Ordu İdman Klubu)
До 66 кг
1. Гусейн Аллахяров (Judo Club 2012)
2. Захир Агазаде (Safarov Judo Academy)
3. Эльшан Асадов (Atilla İK)
3. Нихад Рагимов (RKİM)
До 73 кг
1. Нариман Мирзоев (Neftçi İK)
2. Фаган Мамедли (Judo Club 2012)
3. Нурлан Керимли (Judo Club 2012)
3. Алимохсюн Гаджиев (Sərhədçi İM)
До 81 кг
1. Сулейман Алиев (Judo Club 2012)
2. Кенан Мамедли (Judo Club 2012)
3. Нахид Таргулиев (Neftçi İK)
3. Джахандар Хагвердиев (Atilla İK)
До 90 кг
1. Хайям Алиев (Azəri-Cüdo İKİB)
2. Зейналабдин Худавердизаде (Sumqayıt Olimpiya İK)
3. Нихад Шихализаде (FHN İSK)
3. Газанфар Казимли (Bakı şəhəri 13 nömrəli İOEUGİM PHŞ)
До 100 кг
1. Тунар Фарзалиев (Judo Club 2012)
2. Фарид Исмаилов (Judo Club 2012)
3. Сердар Сафиханов (Kanokan-TT İK)
3. Джанполад Алиев (Azəri-Cüdo İKİB)
Свыше 100 кг
1. Джамал Фейзиев (Sərhədçi İM)
2. Эльдар Алиев (Atilla İK)
3. Орхан Ягубов (Kano PİK)
3. Рауф Ядигарлы (RKİM)