19 Мая 2026
RU

Итоги II тура Лиги по дзюдо среди мужчин: все победители и призеры - ФОТО

Дзюдо
Новости
19 Мая 2026 20:44
10
Итоги II тура Лиги по дзюдо среди мужчин: все победители и призеры - ФОТО

19 мая состоялся второй тур Лиги по дзюдо среди мужчин. Как сообщает İdman.Biz, соревнования прошли в Абшеронском олимпийском спортивном комплексе. В борьбе за медали в 7 весовых категориях приняли участие 214 спортсменов, представлявших 44 клуба и спортивных общества страны.

В текущем году запланировано проведение 3 туров мужской Лиги. По итогам всех этапов будет сформирован официальный рейтинговый список азербайджанских дзюдоистов.

Представляем вам список победителей и призеров II тура:

До 60 кг

1. Бабарагим Мирзоев (JC 2012 Qobustan)

2. Айхан Исламлы (Judo Club 2012)

3. Бахадыр Фейзуллаев (Neftçi İK)

3. Мурад Алиев (Ordu İdman Klubu)

До 66 кг

1. Гусейн Аллахяров (Judo Club 2012)

2. Захир Агазаде (Safarov Judo Academy)

3. Эльшан Асадов (Atilla İK)

3. Нихад Рагимов (RKİM)

До 73 кг

1. Нариман Мирзоев (Neftçi İK)

2. Фаган Мамедли (Judo Club 2012)

3. Нурлан Керимли (Judo Club 2012)

3. Алимохсюн Гаджиев (Sərhədçi İM)

До 81 кг

1. Сулейман Алиев (Judo Club 2012)

2. Кенан Мамедли (Judo Club 2012)

3. Нахид Таргулиев (Neftçi İK)

3. Джахандар Хагвердиев (Atilla İK)

До 90 кг

1. Хайям Алиев (Azəri-Cüdo İKİB)

2. Зейналабдин Худавердизаде (Sumqayıt Olimpiya İK)

3. Нихад Шихализаде (FHN İSK)

3. Газанфар Казимли (Bakı şəhəri 13 nömrəli İOEUGİM PHŞ)

До 100 кг

1. Тунар Фарзалиев (Judo Club 2012)

2. Фарид Исмаилов (Judo Club 2012)

3. Сердар Сафиханов (Kanokan-TT İK)

3. Джанполад Алиев (Azəri-Cüdo İKİB)

Свыше 100 кг

1. Джамал Фейзиев (Sərhədçi İM)

2. Эльдар Алиев (Atilla İK)

3. Орхан Ягубов (Kano PİK)

3. Рауф Ядигарлы (RKİM)

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

В Азербайджане пройдет финальный тур Юношеской лиги по дзюдо
04:20
Дзюдо

В Азербайджане пройдет финальный тур Юношеской лиги по дзюдо

В соревнованиях примут участие 643 дзюдоиста
Как подсчитается рейтинг дзюдоистов? - ОБЗОР İDMAN.BİZ
18 Мая 17:21
Дзюдо

Как подсчитается рейтинг дзюдоистов? - ОБЗОР İDMAN.BİZ

До начала олимпийкой квалификации в дзюдо остался месяц
Азербайджанские дзюдоисты завоевали две медали в Хабаровске - ФОТО
18 Мая 11:09
Дзюдо

Азербайджанские дзюдоисты завоевали две медали в Хабаровске - ФОТО

Полад Гасанлы стал победителем международного турнира

Кубок Европы: сборная Азербайджана по дзюдо заняла первое место в командном зачете
18 Мая 00:40
Дзюдо

Кубок Европы: сборная Азербайджана по дзюдо заняла первое место в командном зачете

В заключительный день соревнований наша команда пополнила свою копилку еще пятью медалями
Сборная Азербайджана по дзюдо возглавила медальный зачет в первый день Кубка Европы в Польше - ФОТО
17 Мая 02:04
Дзюдо

Сборная Азербайджана по дзюдо возглавила медальный зачет в первый день Кубка Европы в Польше - ФОТО

Наши спортсмены завоевали в общей сложности восемь медалей
В Азербайджане пройдет второй тур Лиги по дзюдо среди мужчин
15 Мая 06:16
Дзюдо

В Азербайджане пройдет второй тур Лиги по дзюдо среди мужчин

В соревнованиях примут участие 314 спортсменов

Самое читаемое

Экипаж Ферстаппена сошел с гонки "24 часа Нюрбургринга"
17 Мая 15:54
Формула 1

Экипаж Ферстаппена сошел с гонки "24 часа Нюрбургринга"

Команда лидировала в заезде, но выбыла из борьбы из-за технической поломки

В раздевалке "Ливерпуля" произошел раскол
17 Мая 14:30
Мировой футбол

В раздевалке "Ливерпуля" произошел раскол

Часть игроков считает, что Слот должен был покинуть клуб раньше
14 из 14: Роналду вновь упустил трофей с "Аль-Насром"
17 Мая 05:22
Мировой футбол

14 из 14: Роналду вновь упустил трофей с "Аль-Насром"

Роналду выступает за "Аль-Наср" с января 2023 года
"Аль-Наср" проиграл "Гамба Осаке" в финале Лиги чемпионов АФК 2 - ВИДЕО
17 Мая 00:00
Мировой футбол

"Аль-Наср" проиграл "Гамба Осаке" в финале Лиги чемпионов АФК 2 - ВИДЕО

Роналду провел на поле всю встречу и не отметился результативными действиями