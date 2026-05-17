"Аль-Наср" проиграл "Гамба Осаке" в финале Лиги чемпионов АФК 2 - ВИДЕО

Завершился финальный матч Лиги чемпионов АФК 2 сезона-2025/2026, в котором встречались "Аль-Наср" из Саудовской Аравии и "Гамба Осака" из Японии. Команды играли на стадионе "Кингдом Арена" (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). Победу со счетом 1:0 одержала команда из Японии.

Единственный гол в матче забил Денис Хуммет. Турецкий нападающий "Гамба Осаки" отличился в середине первого тайма, на 30-й минуте.

Отметим, что нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду провел на поле всю встречу и не отметился результативными действиями.