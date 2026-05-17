17 Мая 2026
"Расинг" вернулся в высший дивизион чемпионата Испании спустя 14 лет

17 Мая 2026 01:00
"Расинг" досрочно гарантировал себе путевку в высший дивизион чемпионата Испании по футболу на сезон‑2026/27.

В субботу в матче 40‑го тура Сегунды "Расинг" с крупным счетом обыграл "Вальядолид" — 4:1, сообщает İdman.Biz.

Команда с 78 очками занимает первое место в турнирной таблице. После того, как "Альмерия" потерпела поражение от "Лас‑Пальмаса" (1:2), "Расинг" уже точно не опустится ниже второй строчки.

Клуб из Сантандера в следующем сезоне вернется в элиту испанского футбола, откуда вылетел в 2012 году.

