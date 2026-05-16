16 Мая 2026
RU

Салах рассказал о целях, которых хочет успеть добиться до ухода из "Ливерпуля"

Мировой футбол
Новости
16 Мая 2026 21:02
31
Салах рассказал о целях, которых хочет успеть добиться до ухода из "Ливерпуля"

Форвард "Ливерпуля" Мохамед Салах, который ранее объявил, что покинет клуб летом, рассказал о своих целях на оставшуюся часть сезона. В 37-м туре подопечные Арне Слота уступили "Астон Вилле" (2:4) и не смогли досрочно гарантировать себе путёвку в Лигу чемпионов УЕФА на будущий сезон, сообщает İdman.Biz.

"Я был свидетелем того, как этот клуб прошёл путь от сомнений к уверенности, а от уверенности — к чемпионству. Это потребовало упорного труда, и я всегда делал всё возможное, чтобы помочь клубу достичь этого. Ничто не делает меня более гордым, чем это.

Наше очередное поражение в этом сезоне было очень болезненным и незаслуженным для наших болельщиков. Я хочу, чтобы "Ливерпуль" снова стал той атакующей командой, которую боятся соперники, и командой, которая выигрывает трофеи. Это тот футбол, в который я умею играть, и это та идентичность, которую нужно восстановить и сохранить навсегда. Это не подлежит обсуждению, и каждый, кто присоединяется к этому клубу, должен к этому адаптироваться.

Побеждать в отдельных матчах — это не то, к чему должен стремиться "Ливерпуль". Все команды выигрывают матчи. "Ливерпуль" всегда будет клубом, который очень много значит для меня и моей семьи. Я хочу, чтобы он процветал еще долго после того, как я уйду. Как я всегда говорил, квалификация в Лигу чемпионов в следующем сезоне — это минимальное требование, и я сделаю все возможное, чтобы этого добиться", — написал Салах в своем аккаунте в социальной сети.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Алонсо достиг соглашения с "Челси" о контракте
21:20
Мировой футбол

Алонсо достиг соглашения с "Челси" о контракте

Последним клубом Алонсо в качестве тренера был мадридский "Реал"
"Карабах" близок к трансферу форварда шведского "Юргордена" Закарии Саво - СМИ
20:40
Мировой футбол

"Карабах" близок к трансферу форварда шведского "Юргордена" Закарии Саво - СМИ

В настоящее время 24-летний шведский футболист выступает за кипрский клуб "АЕЛ Лимасол"
"Манчестер Сити" победил "Челси" в финале Кубка Англии - ВИДЕО
20:01
Мировой футбол

"Манчестер Сити" победил "Челси" в финале Кубка Англии - ВИДЕО

"Сити" стал победителем Кубка Англии в восьмой раз в истории
"Бавария" разгромила "Кельн", "Боруссия" обыграла "Вердер" в заключительном туре Бундеслиги - ВИДЕО
19:42
Мировой футбол

"Бавария" разгромила "Кельн", "Боруссия" обыграла "Вердер" в заключительном туре Бундеслиги - ВИДЕО

По итогам сезона высший дивизион покинули "Хайденхайм" и "Санкт-Паули"
Серия А: борьба за Лигу чемпионов выходит на финишную прямую - ОБЗОР İDMAN.BİZ
18:08
Мировой футбол

Серия А: борьба за Лигу чемпионов выходит на финишную прямую - ОБЗОР İDMAN.BİZ

Сразу пять клубов претендуют на три путевки в главный футбольный еврокубок

Жозе Моуринью подпишет контракт с "Реалом" до 2028 года
17:28
Мировой футбол

Жозе Моуринью подпишет контракт с "Реалом" до 2028 года

Португальца могут официально представить уже на следующей неделе

Самое читаемое

Стали известны гонорары Хамзата Чимаева и Шона Стрикленда за титульный бой UFC
14 Мая 10:31
ММА

Стали известны гонорары Хамзата Чимаева и Шона Стрикленда за титульный бой UFC

Бывший чемпион UFC заработал почти втрое больше соперника, несмотря на поражение в поединке

Кыргызский боец ММА погиб, спасая школьниц
15 Мая 11:26
ММА

Кыргызский боец ММА погиб, спасая школьниц - ФОТО

30-летний Медет Жееналиев утонул в озере Иссык-Куль

"Барселона" в шаге от исторического рекорда Ла Лиги
11:09
Мировой футбол

"Барселона" в шаге от исторического рекорда Ла Лиги

Каталонцы могут стать первой командой с идеальной домашней серией в Ла Лиге

Неймар сыграет на ЧМ-2026: Анчелотти принял решение
14 Мая 17:06
Мировой футбол

Неймар сыграет на ЧМ-2026: Анчелотти принял решение

Форвард "Сантоса" вернется в сборную Бразилии спустя почти три года