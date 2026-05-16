Салах рассказал о целях, которых хочет успеть добиться до ухода из "Ливерпуля"

Форвард "Ливерпуля" Мохамед Салах, который ранее объявил, что покинет клуб летом, рассказал о своих целях на оставшуюся часть сезона. В 37-м туре подопечные Арне Слота уступили "Астон Вилле" (2:4) и не смогли досрочно гарантировать себе путёвку в Лигу чемпионов УЕФА на будущий сезон, сообщает İdman.Biz.

"Я был свидетелем того, как этот клуб прошёл путь от сомнений к уверенности, а от уверенности — к чемпионству. Это потребовало упорного труда, и я всегда делал всё возможное, чтобы помочь клубу достичь этого. Ничто не делает меня более гордым, чем это.

Наше очередное поражение в этом сезоне было очень болезненным и незаслуженным для наших болельщиков. Я хочу, чтобы "Ливерпуль" снова стал той атакующей командой, которую боятся соперники, и командой, которая выигрывает трофеи. Это тот футбол, в который я умею играть, и это та идентичность, которую нужно восстановить и сохранить навсегда. Это не подлежит обсуждению, и каждый, кто присоединяется к этому клубу, должен к этому адаптироваться.

Побеждать в отдельных матчах — это не то, к чему должен стремиться "Ливерпуль". Все команды выигрывают матчи. "Ливерпуль" всегда будет клубом, который очень много значит для меня и моей семьи. Я хочу, чтобы он процветал еще долго после того, как я уйду. Как я всегда говорил, квалификация в Лигу чемпионов в следующем сезоне — это минимальное требование, и я сделаю все возможное, чтобы этого добиться", — написал Салах в своем аккаунте в социальной сети.