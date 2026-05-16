16 Мая 2026
RU

Алонсо достиг соглашения с "Челси" о контракте

Мировой футбол
Новости
16 Мая 2026 21:20
54
Алонсо достиг соглашения с "Челси" о контракте

Бывший главный тренер мадридского "Реала" Хаби Алонсо достиг принципиального соглашения с лондонским "Челси", сообщает İdman.Biz со ссылкой на RMC Sport.

Речь идет о долгосрочном контракте, который будет подписан минимум до 2028 года. Сообщается, что тренер будет играть активную роль в летних трансферах клуба.

Напомним, последним клубом Алонсо в качестве тренера был мадридский "Реал". Он возглавлял команду с июня 2025 года по 12 января 2026 года. За время работы на этом посту Алонсо провел 28 матчей, в которых команда одержала 20 побед, три встречи завершились вничью, а пять были проиграны. Также тренер известен по работе в немецком "Байере", с которым он становился чемпионом Германии.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Салах рассказал о целях, которых хочет успеть добиться до ухода из "Ливерпуля"
21:02
Мировой футбол

Салах рассказал о целях, которых хочет успеть добиться до ухода из "Ливерпуля"

Салах ранее объявил, что покинет клуб летом
"Карабах" близок к трансферу форварда шведского "Юргордена" Закарии Саво - СМИ
20:40
Мировой футбол

"Карабах" близок к трансферу форварда шведского "Юргордена" Закарии Саво - СМИ

В настоящее время 24-летний шведский футболист выступает за кипрский клуб "АЕЛ Лимасол"
"Манчестер Сити" победил "Челси" в финале Кубка Англии - ВИДЕО
20:01
Мировой футбол

"Манчестер Сити" победил "Челси" в финале Кубка Англии - ВИДЕО

"Сити" стал победителем Кубка Англии в восьмой раз в истории
"Бавария" разгромила "Кельн", "Боруссия" обыграла "Вердер" в заключительном туре Бундеслиги - ВИДЕО
19:42
Мировой футбол

"Бавария" разгромила "Кельн", "Боруссия" обыграла "Вердер" в заключительном туре Бундеслиги - ВИДЕО

По итогам сезона высший дивизион покинули "Хайденхайм" и "Санкт-Паули"
Серия А: борьба за Лигу чемпионов выходит на финишную прямую - ОБЗОР İDMAN.BİZ
18:08
Мировой футбол

Серия А: борьба за Лигу чемпионов выходит на финишную прямую - ОБЗОР İDMAN.BİZ

Сразу пять клубов претендуют на три путевки в главный футбольный еврокубок

Жозе Моуринью подпишет контракт с "Реалом" до 2028 года
17:28
Мировой футбол

Жозе Моуринью подпишет контракт с "Реалом" до 2028 года

Португальца могут официально представить уже на следующей неделе

Самое читаемое

Стали известны гонорары Хамзата Чимаева и Шона Стрикленда за титульный бой UFC
14 Мая 10:31
ММА

Стали известны гонорары Хамзата Чимаева и Шона Стрикленда за титульный бой UFC

Бывший чемпион UFC заработал почти втрое больше соперника, несмотря на поражение в поединке

Кыргызский боец ММА погиб, спасая школьниц
15 Мая 11:26
ММА

Кыргызский боец ММА погиб, спасая школьниц - ФОТО

30-летний Медет Жееналиев утонул в озере Иссык-Куль

"Барселона" в шаге от исторического рекорда Ла Лиги
11:09
Мировой футбол

"Барселона" в шаге от исторического рекорда Ла Лиги

Каталонцы могут стать первой командой с идеальной домашней серией в Ла Лиге

Неймар сыграет на ЧМ-2026: Анчелотти принял решение
14 Мая 17:06
Мировой футбол

Неймар сыграет на ЧМ-2026: Анчелотти принял решение

Форвард "Сантоса" вернется в сборную Бразилии спустя почти три года