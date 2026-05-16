"Карабах" близок к трансферу форварда шведского "Юргордена" Закарии Саво - СМИ

Агдамский "Карабах" может пополнить свой состав нападающим шведского "Юргордена" Закарией Саво. Как передает İdman.Biz, об этом сообщают шведские спортивные СМИ.

В настоящее время 24-летний шведский футболист выступает на правах аренды за кипрский клуб "АЕЛ Лимасол". Ожидается, что после завершения срока аренды форвард продолжит свою карьеру в Азербайджане. В текущем сезоне на Кипре Саво демонстрирует высокую результативность, забив 10 голов в 22 матчах.

По информации источников, руководство обоих клубов находится на финальной стадии переговоров. Если "Карабах" не столкнется с непредвиденными форс-мажорными обстоятельствами, оформление трансфера будет завершено в ближайшее время.