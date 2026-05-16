Серия А: борьба за Лигу чемпионов выходит на финишную прямую - ОБЗОР İDMAN.BİZ

В итальянской Серии А по футболу главная интрига за два тура разворачивается вокруг путевок в Лигу чемпионов, одну из которых уже забронировал “Интер”, досрочно выигравший чемпионат.
Как передает İdman.Biz, за три оставшиеся квоты продолжают бороться сразу пять клубов: "Наполи", "Ювентус", "Милан", "Рома" и "Комо".
После предыдущего тура положение стало еще острее: "Ювентус" поднялся на третье место с 68 очками и обошел "Милан", который после поражения от "Аталанты" (2:3) остался с 67 баллами. Столько же очков у "Ромы", а "Комо" с 65 очками также сохраняет шансы вмешаться в борьбу.
"Рома" - "Лацио"
Центральным матчем тура станет римское дерби между "Ромой" и "Лацио". Это будет 187-е официальное Derby della Capitale. В 186 предыдущих официальных встречах преимущество на стороне "Ромы": 70 побед против 51 у "Лацио", еще 65 матчей завершились вничью. В нынешнем сезоне команды уже встречались в первом круге, и тогда "Рома" победила "Лацио" со счетом 1:0.
Для "Ромы" это дерби имеет не только эмоциональное, но и турнирное значение. Команда идет пятой с 67 очками и борется за место в первой четверке, которое дает путевку в Лигу чемпионов. При этом "Милан" имеет столько же баллов, а "Ювентус" опережает римлян всего на один пункт. Поэтому любая потеря очков в дерби может дорого обойтись команде в борьбе за ЛЧ.
"Рома" подходит к матчу на хорошем отрезке. Команда выиграла четыре из последних пяти матчей Серии А, включая победу над "Пармой" со счетом 3:2 в предыдущем туре. В то же время у хозяев есть кадровые вопросы: Брайан Сарагоса и Эван Фергюсон значатся среди недоступных игроков.
"Лацио" идет девятым с 51 очком и уже далек от борьбы за Лигу чемпионов, но римское дерби редко бывает матчем только за очки. Команда Маурицио Сарри подходит к игре после тяжелой недели: сначала "Лацио" уступил "Интеру" 0:3 в чемпионате, а затем проиграл миланцам 0:2 в финале Кубка Италии. Дополнительная потеря - Алессио Романьоли, который пропустит дерби из-за дисквалификации. Также вне игры вратарь Иван Проведель.
"Дженоа" - "Милан"
Для "Милана" выезд к "Дженоа" станет матчем, в котором ошибаться уже нельзя. Команда Массимилиано Аллегри находится в кризисной концовке сезона: поражение от "Аталанты" стало четвертым в шести последних матчах Серии А, а болельщики усилили давление на руководство клуба.
Положение "россонери" осложняется тем, что отрыв от конкурентов исчез. "Милан" идет четвертым с 67 очками, но "Рома" имеет столько же баллов, а "Комо" отстает всего на два очка. Поэтому матч в Генуе может стать одним из ключевых для судьбы команды в борьбе за Лигу чемпионов.
"Дженоа" подходит к игре без серьезного турнирного давления. Команда идет 14-й с 41 очком и уже находится на безопасном расстоянии от зоны вылета. Но это не делает матч простым для "Милана": генуэзцы не проиграли два последних тура, а дома в концовке сезона способны создать проблемы любому сопернику. При этом у "Дженоа" есть спад в атаке: команда не забивала в трех последних матчах.
У "Милана" добавляются и кадровые трудности. По предварительным данным, Рафаэл Леау, Первис Эступиньян и Алексис Салемакерс пропустят матч из-за дисквалификаций. На фоне нестабильной формы и давления за результат это делает выезд на "Луиджи Феррарис" еще более сложным.
Расписание 37-го тура Серии А (время по Баку)
17 мая
"Комо" - "Парма" - 14:00
"Дженоа" - "Милан" - 14:00
"Ювентус" - "Фиорентина" - 14:00
"Пиза" - "Наполи" - 14:00
"Рома" - "Лацио" - 14:00
"Интер" - "Верона" - 17:00
"Аталанта" - "Болонья" - 20:00
"Кальяри" - "Торино" - 22:45
"Сассуоло" - "Лечче" - 22:45
"Удинезе" - "Кремонезе" - 22:45
Турнирная таблица Серии А перед 37-м туром
1. "Интер" - 85
2. "Наполи" - 70
3. "Ювентус" - 68
4. "Милан" - 67
5. "Рома" - 67
6. "Комо" - 65
7. "Аталанта" - 58
8. "Болонья" - 52
9. "Лацио" - 51
10. "Удинезе" - 50
11. "Сассуоло" - 49
12. "Торино" - 44
13. "Парма" - 42
14. "Дженоа" - 41
15. "Фиорентина" - 38
16. "Кальяри" - 37
17. "Лечче" - 32
18. "Кремонезе" - 31
19. "Верона" - 20
20. "Пиза" - 18